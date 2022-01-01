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不斷更新／元旦國道14地雷路段 國3南向追撞死亡車禍

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不斷更新／元旦國道14地雷路段 國3南向追撞死亡車禍

聯合報 / 記者曹悅華邱瓊玉／台北即時報導
國道相關疏導措施。圖／高公局提供
國道相關疏導措施。圖／高公局提供

（08:40更新）

今日是元旦連續假期第2天，高速公路局說，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為12.3百萬車公里。

另上午6時22分國3南向393.6公里處，發生1輛小貨車與2輛小客車追撞翻覆事故，造成1人死亡。

昨天全日交通量為110.8百萬車公里，為年平均平日(88百萬車公里)之1.3倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.2倍。

高公局說，昨天下午西部國道車多路段為國1南向湖口至新竹、泰安服務區至台中系統、國1高架北向五股轉接道至環北，國3南向大溪至龍潭、北向樹林至土城，國5南向南港系統至石碇、國6東向東草屯至國姓，下午3時後逐漸紓解。至於今日0-5時交通量為8.5百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之2.4倍；預估今日交通量為115百萬車公里。

今天國道相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、0-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇、坪林南向入口、7-24時，封閉國1埔鹽系及國3西濱北向入口，7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

高公局預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰系統；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

（8:00更新）

高公局說，今天上午6時22分在國道3號南向393.6公里處，因發生小貨車和2輛小客車追撞翻覆事故，目前開放內側車道及南下九如入口通行，占用外側車道，請駕駛人注意行車安全。

高公局預估今天國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判今天重點壅塞路段，上午將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰系統及國5南向南港系統-頭城；下午則預計出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統，國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

今天國道相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；0-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；7-24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；7-19時封閉國1虎尾北向入口；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預估今天國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。圖為昨天國5南下進入雪山隧道前午後出現排隊車龍。記者季相儒／攝影
高公局預估今天國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。圖為昨天國5南下進入雪山隧道前午後出現排隊車龍。記者季相儒／攝影

高乘載管制 國道 新竹

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