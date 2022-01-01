東北季風影響日夜溫差大 低溫下探11度

今天東北季風持續影響，各地低溫約14至17度，新竹以南至台南因輻射冷卻作用有局部11、12度左右的低溫，白天高溫北台灣18至20度，一整天體感較涼或冷，花東21、22度，中南部約23至25度，中南部日夜溫差較大，留意溫度的變化適時增添衣物。

天氣方面，今天僅迎風面的北海岸、東半部地區及大台北東側有降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。

此外，桃園至嘉義、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，從事海邊及海上活動注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受東北季風影響，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳，空氣品質為普通至良好等級，高屏地區位於下風處擴散條件較差，易有汙染物累積；馬祖、金門受中國東南沿海污染物影響，汙染物濃度較高。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級；詳查「環保署空氣品質監測網( https://airtw.epa.gov.tw )」。

氣象局說，明天東北季風影響，北台灣天氣仍較涼，其他地方早晚亦涼，中南局部地區因輻射冷卻關係，日夜溫差較大，早出晚歸留意增添衣物；迎風面東半部及北部地區有局部降雨，其他地區為多雲到晴。

下周一、下周二東北季風減弱，氣溫稍回升，水氣也減少；基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴。

下周三、下周四北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

下周五東北季風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，中南部早晚亦涼，日夜溫差大；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

此外，明天、下周二的清晨中南部地區，以及下周三西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返多留意路況安全。

8日至10日東北季風有增強的趨勢，北部及東北部天氣稍轉涼，中南部早晚亦涼，日夜溫差大；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。