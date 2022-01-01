北捷跨年總運量176萬、3.8萬人入場看煙火 散場人潮多

2022年北市跨年晚會正式結束，截至31日22時為止，場內共有3萬8842人；台北捷運截至2021年12月31日24時，全線總運量則達到176.5萬人次，與前一年239.3萬人次相比，少了62.8萬人次，但散場人潮仍相當多，擠滿周邊街道。

台北捷運表示，截至31日24時為止，捷運全線總運量約176.5萬人次，較11月、12月周六平均運量增加約8.2萬。台北市政府周邊4站，包括市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站，運量約24.2萬人次，較11月、12月周六同時段平均運量增加約12.6萬人次，目前營運狀況正常。

與前年同時期相比，2020年12月31日24時的全線捷運量約239.3萬，今年少了62.8萬人次；台北市政府周邊4捷運站相比，去年有20.5萬人次，今年少了3.7萬人次。

另外，「台北最High新年城-2022跨年晚會」，根據北市觀傳局統計，截至22時，管制區內入場人數約為3萬8842人；線上平台同時在線觀看人數加總達114萬人次。