影／南投、清境、日月潭同步跨年 浪漫煙火盼明年更好

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
清境跨年晚會倒數計時絢麗煙火讓現場氣氛嗨到最高點。圖／南投縣政府提供
清境跨年晚會倒數計時絢麗煙火讓現場氣氛嗨到最高點。圖／南投縣政府提供

「2022年，新年快樂」南投跨年晚會31日晚間7點在南投縣立體育場舉行，吸引上萬民眾熱情參與，南投縣政府準備10萬元現金、電動機車等大獎，讓民眾氣氛高漲，跟著歌手、樂團一起搖擺，南投縣長林明溱、豆花妹蔡黃汝也和清境跨年晚會連線倒數跨年，歡喜迎接2022年到來。

南投縣共有三處跨年晚會，除了縣立體育場「2022愛在南投星光閃耀」跨年演唱會，還有清境、日月潭跨年晚會，各有特色。

南投跨年晚會邀請南投金曲團體守夜人、固定客樂團、新生代樂團享頑樂團，以及金曲歌王翁立友、天籟美聲高慧君高歌熱舞，讓民眾跟著音樂一起嗨。清境跨年晚會海拔1700公尺全國最高，並由知名歌手梁文音演出。日月潭則在水社、伊達邵碼頭安排浪漫煙火秀。

上萬民眾下午就陸續湧入縣立體育場，南投縣長林明溱7時半上台，抽出「南投玩很大」活動10萬元奬金得主，帶動活動氣氛。 他並宣布，新年開始，縣府將增加學校免費營養午餐費用，並持續推動南投縣各項建設。

晚會周邊設置美食專區，有南投特色小吃、農特產品以及文創商品等40攤，參與跨年晚會有吃、喝、又有玩。

清境跨年晚會由縣府秘書長洪瑞智，並與南投縣立體育場跨年活動連線同步倒數，清境農場場長彭松鶴、清境觀光協會理事長蔣政緯及歌手梁文音與民眾一起倒數迎新年，絢麗煙火在空中綻放，民眾高呼「2022年新年快樂」，氣氛嗨到最高點。

日月潭營造浪漫跨年氣氛，最後300秒煙火秀，絢麗煙火和水面倒影交織，光影變幻萬千，現場近萬名遊客沈醉在美景中，情侶或夫妻更兩兩相擁，用手機拍下浪漫的畫面，一起歡呼「明年會更好」!

南投縣長林明溱跨年晚會抽出10萬元現金大獎，點燃現場氣氛。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱跨年晚會抽出10萬元現金大獎，點燃現場氣氛。圖／南投縣政府提供
日月潭在水社、伊達邵以高空煙火慶祝跨年，吸引許多情侶、夫妻浪漫營新年。圖／日管處提供
日月潭在水社、伊達邵以高空煙火慶祝跨年，吸引許多情侶、夫妻浪漫營新年。圖／日管處提供
日月潭在水社、伊達邵以高空煙火慶祝跨年，吸引許多情侶、夫妻浪漫營新年。圖／日管處提供
日月潭在水社、伊達邵以高空煙火慶祝跨年，吸引許多情侶、夫妻浪漫營新年。圖／日管處提供
南投縣跨年晚會吸引上萬民眾參加，民眾跟著表演揮舞手機形成一片燈海，相當熱情。圖／南投縣政府提供
南投縣跨年晚會吸引上萬民眾參加，民眾跟著表演揮舞手機形成一片燈海，相當熱情。圖／南投縣政府提供

跨年晚會 南投 清境

延伸閱讀

台電、中油補助高雄市 林明溱：國營企業淪執政黨肥羊

南投名間親子園區有夠夯 縣府擴大將在3大鎮興建

影／南投最大親子共融公園啟用 狂吸5000人瘋玩

四大公投失利 南投縣長林明溱：國民黨不團結很糟糕

相關新聞

元旦國道嚴防「14地雷路段」 國5北向恐塞到深夜

明天是元旦連續假期第二天，也是元旦當天，交通部高公局預估國道有14易塞路段，南向、北向都有，行車時間是平常三到七倍，其中...

大補血！新竹巨城今辦捐血活動 1天募1323袋創紀錄

新竹捐血中心近期血庫存量告急，新竹市Big City遠東巨城購物中心今天攜手多個社團在商場廣場辦捐血活動，在網路號召、捐...

沉寂七個月 「探索夢號」復航

停航超過七個月的郵輪「探索夢號」，昨晚間從基隆港啟航，三天二夜航程，來回基隆、花蓮，儘管搭船的旅客不僅需打完兩劑疫苗，還...

豬農搶飼料玉米 像搶演唱會票

原物料價格不斷上漲，連帶影響飼料供應，農委會去年底協調台糖釋出阿根廷進口玉米，由於對照現階段進口飼料玉米現貨有價差，業者...

交長王國材：台鐵最讓人操心

台鐵ＥＭＵ五○○型電聯車遭爆使用中國大陸製劣質閘瓦（煞車皮），恐影響行車安全。盡管台鐵已要求廠商賠補首批八千片，並緊急採...

元旦假期首日 高雄易塞時段看這邊

元旦連續假期首日，高速公路局南區養護工程分局預估國道十號東向仁武至燕巢段晚間11點至凌晨1點將陸續出現看義大世界跨年煙火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。