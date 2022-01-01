影／南投、清境、日月潭同步跨年 浪漫煙火盼明年更好

「2022年，新年快樂」南投縣跨年晚會31日晚間7點在南投縣立體育場舉行，吸引上萬民眾熱情參與，南投縣政府準備10萬元現金、電動機車等大獎，讓民眾氣氛高漲，跟著歌手、樂團一起搖擺，南投縣長林明溱、豆花妹蔡黃汝也和清境跨年晚會連線倒數跨年，歡喜迎接2022年到來。

南投縣共有三處跨年晚會，除了縣立體育場「2022愛在南投星光閃耀」跨年演唱會，還有清境、日月潭跨年晚會，各有特色。

南投跨年晚會邀請南投金曲團體守夜人、固定客樂團、新生代樂團享頑樂團，以及金曲歌王翁立友、天籟美聲高慧君高歌熱舞，讓民眾跟著音樂一起嗨。清境跨年晚會海拔1700公尺全國最高，並由知名歌手梁文音演出。日月潭則在水社、伊達邵碼頭安排浪漫煙火秀。

上萬民眾下午就陸續湧入縣立體育場，南投縣長林明溱7時半上台，抽出「南投玩很大」活動10萬元奬金得主，帶動活動氣氛。 他並宣布，新年開始，縣府將增加學校免費營養午餐費用，並持續推動南投縣各項建設。

晚會周邊設置美食專區，有南投特色小吃、農特產品以及文創商品等40攤，參與跨年晚會有吃、喝、又有玩。

清境跨年晚會由縣府秘書長洪瑞智，並與南投縣立體育場跨年活動連線同步倒數，清境農場場長彭松鶴、清境觀光協會理事長蔣政緯及歌手梁文音與民眾一起倒數迎新年，絢麗煙火在空中綻放，民眾高呼「2022年新年快樂」，氣氛嗨到最高點。