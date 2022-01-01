影／伍佰壓軸搖滾迎2022年 陳其邁喊「高雄愛你久久」

高雄今年打造雙舞台跨年晚會，蓬萊舞台擠滿跨年人潮，藝人郭書瑤、安心亞穿著火辣，在舞台勁歌熱舞炒熱氣氛，搖滾天王伍佰在晚間11點20分壓軸登場。距離跨年最後5分鐘，高雄市長陳其邁率團隊登台，並在最後10 秒鐘與主持群倒數迎接2022年到來，也同步倒數進入高雄舉辦2022年燈會的時間。

高雄跨年採「蓬萊舞台」及「高流舞台」雙舞台展演，演出陣容共23組，蓬萊舞台搭設在雄偉軍艦前，「浩角翔起」與Sandy吳姍儒、籃籃合體主持，多首歌曲運用5G科技雙向傳輸，高流舞台與蓬萊舞台可隨時訊號連線，異地雙舞台合唱共演。

晚間7點，市長陳其邁在高流舞台與蓬萊舞台視訊通話，藝人陳零九、邱鋒澤、鼓鼓呂思緯、許富凱、曾沛慈、陳芳語、炎亞綸、Push hand 舞蹈團、吉那罐子主唱楊淑喻、郭書瑤、安心亞等人陸續登場。

跨年倒數前2小時，郭書瑤與安心亞雙雙火辣登場，「玉女掌門人」蘇慧倫帶來檸檬樹、鴨子等招牌歌曲，伍佰&China Blue在倒數前壓軸演出。伍佰幽默祝大家身體健康、新年快樂，要大家一起高喊「疫情退散」，直呼「水啦」。

倒數計時之前，市長陳其邁率團隊現身，並感性說，今天的場景讓他聯想起年初看的電影「男人戀愛時」，他要跟大家相約一起愛高雄，愛高雄愛到眉毛變白，「高雄愛你久久，祝大家新年快樂」。2022年在眾人歡呼聲中展開，現場彩帶紛飛，跨年民眾祝福身旁友人或家人新年快樂。