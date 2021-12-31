疫情邁向第三年／春節檢疫專案 未來鬆綁邊境試金石

新冠肺炎疫情爆發兩年，台灣面臨許多重大考驗，大家何時可過「正常」生活？中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今年改變幅度最大的就屬春節檢疫專案，相較於十四天檢疫的要求，已逐步開放「七加七」、「十加四」，除了讓民眾有機會選擇回家檢疫，也成為未來鬆綁邊境的「試金石」。

莊人祥說，關鍵在於春節後，若新冠病毒流感化，開放邊境前有機會縮短檢疫期間。春節專案若能成功攔截多數個案，加上Omicron潛伏期變短，未來可望縮短檢疫期、同時搭配加強篩檢等配套措施，就有機會階梯式鬆綁，邊境開放。

莊人祥說，台灣防疫也要考量國際疫情，可優先開放短期國際商務交流等。但他認為，韓國邊境即處於「開開關關」的狀態，國內若要鬆綁，必須面臨單日確診人數增高，台灣從本土清零走到邊境開放，還有一段路程，面對疫情變化，若個案上升也造成醫療衝擊，這些都必須考慮。

莊人祥表示，新年度若有次世代疫苗上市，再搭配口服藥物普及跟價格下降，都有利於防治及邊境開放，指揮中心已與藥廠洽談口服藥物，對於輕症但有重度風險的民眾，未來有機會有在家治療的可能，須交由專家針對藥物適應症及醫院返回家中治療，制定相關配套。

但相比於2003年的SARS疫情一年內消失，新冠疫情病毒更顯難纏，莊人祥表示，SARS病毒能短時間消失是因為它有兩大特點，一是發病後才有感染力、二是發病後會出現發燒症狀，易於監測，「但新冠病毒完全不是這樣。」

目前已知新冠病毒有無症狀及輕症，且發病前二至三天就有傳染力，再加上RNA病毒變異快速，難以掌握監測。而隨著Alpha、Delta變異株，到最近的Omicron變異株，已知病情嚴重程度有逐漸下降趨勢，但傳染力仍高。

莊人祥說，現有疫苗對防止重症句死亡有幫助，國內對於民眾的疫苗覆蓋率要求，從第一劑疫苗覆蓋率，從過去四成提高至六成，如今也將達成八成覆蓋率，至於未來一年，也盼訂下二劑和三劑目標，希望未來新冠病毒會比照類流感，從第五類法定傳染病下降為第四類，遇到輕症或確診則無需逐利通報匡列。

林口長庚紀念醫院副院長、ACIP委員邱政洵指出，擔任十多年預防接種諮詢委員會，新冠疫苗的決策是最為困難的，「相較其他常規疫苗，自研發到上市至少要花十至十五年，新冠疫苗卻用不到一年，堪稱是改變人的疫苗研發史，因此做出決策建議更需要科學數據佐證。」

在臨床試驗不夠的狀況下，又面臨國家疫情緊急時刻，該做的實驗及數據蒐集仍不可少。他說，ACIP委員開會，總在跟時間賽跑，面臨疫情火燒屁股、不良反應的發生，總試圖權衡「健康與風險」的天平，加上疫苗施打有「人種差異」，憑藉國外數據仍不夠，國內得加緊腳步進行本土疫苗混打和追加劑研究，有了科學基礎，才有決策的信心。

邱政洵說，疫情即將邁入第三年，將來要消滅疫情「疫苗絕對是基礎！」，國內民眾不只要打好疫苗，也需要維持戴口罩、社交距離等非藥物手段的NPI措施，最後是抗病毒藥物問世，透由這三項構成「穩定疫情的鐵三角」，直到各國疫情趨於穩定，台灣開放邊境、恢復地球村交流指日可待。 2019年12月31日，中國武漢出現非典型肺炎，揭開全球與新冠疫情共處序幕，如今即將進入第三年。

製表／許政榆 中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今年改變幅度最大的就屬春節檢疫專案，將成為未來鬆綁邊境的「試金石」。

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