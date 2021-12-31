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疫情邁向第三年／2021幸好美日捐疫苗 2022追趕接種率

疫情邁向第三年／遠距醫療發展 健保署推動虛擬健保卡

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
2019年12月31日，中國武漢出現非典型肺炎，揭開全球與新冠疫情共處序幕，如今即將進入第三年。 製表／許政榆
2019年12月31日，中國武漢出現非典型肺炎，揭開全球與新冠疫情共處序幕，如今即將進入第三年。 製表／許政榆

疫情沒有結束跡象，但帶動「零接觸」遠距診療發展，已有4.7萬人申請虛擬健保卡，也有2500多人曾用虛擬卡就醫，健保署將逐步健全虛擬健保卡付款和領藥的功能。

健保署長李伯璋指出，今年開辦視訊診療，一開始只提供居家檢疫或居家隔離者，後來疫情爆發，就醫不易，擴大提供病情穩定的慢性病人使用。民眾只要透過健保快易通App，就可以取得虛擬健保卡QR code，以此參加遠距醫療、居家醫療、視訊診療等試辦服務，也可用於一般就醫。

李伯璋說，今年共4萬7239人申請虛擬健保卡，共2502人使用，累計3608筆就醫紀錄。居家醫療和遠距醫療是未來的趨勢，即便在都會區，也會行動不便長者住在沒有電梯的老公寓，如果醫療人員願意去看他，健保都要支持。

健保署三年多前就把基礎網路做起來，李伯璋說，台灣醫療體系擁有許多領先世界的優勢，虛擬健保卡未來還會擴增付款、領藥的功能，打破地域藩籬，幫助有需要的人更方便取得服務。

健保署長李伯璋指出，台灣醫療體系擁有許多領先世界的優勢，虛擬健保卡未來還會擴增付款、領藥的功能，打破地域藩籬，幫助有需要的人更方便取得服務。</p><!--4--><p> </p><p> 本報資料照片
健保署長李伯璋指出，台灣醫療體系擁有許多領先世界的優勢，虛擬健保卡未來還會擴增付款、領藥的功能，打破地域藩籬，幫助有需要的人更方便取得服務。

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健保卡 遠距 李伯璋

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