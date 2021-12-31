疫情邁向第三年／2021幸好美日捐疫苗 2022追趕接種率

新冠肺炎延燒近兩年。去年底歐美率先開打疫苗，大幅降低重症和死亡率，到今年底為因應變異株和抗體衰退，也紛紛開打第三劑疫苗。而嚴守邊境一年多的台灣，疫苗政策相形「顢頇」，一開始不但疫苗到貨慢、民眾接種率也低，直到五月爆發本土疫情，社會才開始重視疫苗接種，幸而國際援助，提升疾苗覆蓋率。

去年各國搶買疫苗，甚至歐美開始接種時，我國卻還談不定疫苗的購買。除了只願購買少量疫苗而與廠商談判破局外，深陷疫苗代理權和黑箱的爭議中。

前疾管局長蘇益仁表示，我國新冠肺炎疫苗採購可分為四個階段，第一階段為去年三到五月，當時以發展國產疫苗為主體，全力輔導；但到了去年中，國產疫苗研發速度嚴重落後，邁向第二階段，轉為國際採購，因此從去年八月到今年二月都還在洽談、採購。

然而到今年三月，仍只有購買到少量疫苗，且進貨緩慢，加上遇到本土疫情，疫苗嚴重不足。好在第三階段有其他國家援助，尤其美、日前後各捐贈約400萬劑，「算是滿幸運的」。第四階段則是九、十月由企業贊助的BNT陸續到貨，台灣才比較有穩定的疫苗到貨、接種。

蘇益仁直言，從疫苗採購便能看到我國當權者對疫苗的認知錯誤，尤其是在去年底、今年初面對疫苗採購不利的狀況時，居然仍對外定調「台灣有條件等好的疫苗」、「可以慢慢選」；導致我國接種整整晚了歐美、以色列、新加坡等國近半年。

「逝者已矣、來者可追」，現在各國開始接種第三劑，我國在疫苗政策上該如何迎頭趕上？蘇益仁表示，目前我國疫苗供應尚稱穩定，且顯示明年疫苗供應量過剩，接下來的重點不在採購，而在如何提升接種率。

他說，從美國接種情形可以看出，只有疫苗覆蓋率六成並不夠。我國目前第一劑覆蓋率近八成，但第二劑覆蓋率則只有六成多，尤其年長者等高危險族群的接種率更低，應盡快將長者當作最主要接種對象，提高疫苗接種率至八成。

截至12月30日，國內新冠肺炎疫苗目前第一劑涵蓋率為79.96％、第二劑68.9％，追加劑0.63%，基礎加強劑0.02%。統計到12月27日，75歲以上第一劑覆蓋率為73.8％、第二劑66.9％；反觀較晚接種的30至49歲族群，第一劑涵蓋率高達92.6％、第二劑80.9％，18至29歲族群，第一劑覆蓋率則為96.3％、第二劑79.6％。

中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，許多老年人認為疫情不嚴重，加上過去接種疫苗曾產生副作用，因此不願意接種，但老年人感染新冠肺炎後重症風險高，應有更高的接種率。

林應然建議，老年人合併許多慢性疾病，最好由常看的醫師或家庭醫師向其解說「為何要施打疫苗」、「疫苗副作用」等，協助接種。

針對第三劑施打，蘇益仁也表示，目前預測明年一、二月將是下一波疫情最嚴重的時候，尤其長者多為接種AZ疫苗，抗體衰退快，不應以五個月為第三劑接種間隔基礎，而是應在一月底疫情流行前讓老年人盡快打到第三劑疫苗。

對於疫苗預約平台「暫時」退場，林應然則認為，現在正值第二劑疫苗和第三劑疫苗接種人數「青黃不接」時，加上新冠肺炎疫苗為多劑型，反而應該使用疫苗預約平台，讓預約接種者集中到某一醫療院所接種，而大規模施打時開放至各醫療院所接種，才便於民眾接種且不會浪費疫苗。 台北車站疫苗施打站最後一天，不少民眾把握機會進行施打。

本報資料照片 國內新冠疫苗到貨情形

製表／楊雅棠、謝承恩