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疫情邁向第三年／2021幸好美日捐疫苗 2022追趕接種率

疫情邁向第三年／專家：疫情流感化 盼回歸正常防疫

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
前衛生署署長楊志良指出，「明年春節後疫情還像現在緩和，指揮中心就可以退場，回歸一般防疫即可。」 本報資料照片
前衛生署署長楊志良指出，「明年春節後疫情還像現在緩和，指揮中心就可以退場，回歸一般防疫即可。」 本報資料照片

新冠肺炎疫情即將進入第三年，指揮中心全年無休已經兩年，專家表示，依Omicron變異株演化，染疫者多為輕症，若春節後疫情像現在一樣和緩，且步入流感化，可能是討論指揮中心退場的好時機，盼回歸正常防疫。

專家認為，指揮中心勞苦功高，但在疫苗採購、與各部會及地方政府的溝通有待加強。「檢視台灣防疫兩年，疫苗採購是最大問題。」前疾管局蘇益仁認為，2020年3、4月，國內疫情平穩，當時高層不認為打疫苗是必要的，記得有官員說，「如果打疫苗出現副作用，那不是不好？」他聽到這句話很驚訝，結果2021年5月爆發本土疫情，台灣無疫苗可打，政府急了，幸好日本、美國相繼捐贈疫苗。

其次，疫情初期台大公衛學院與彰化縣政府合作進行萬人血清抗體篩檢，但第一時間未通過人體臨床試驗委員會審查，指揮中心要開罰。蘇益仁說，「這件事造成地方政府不願積極做事，學界也引起寒蟬效應。」

中華民國防疫學會理事長王任賢說，指揮中心於防疫初期未加強邊境篩檢、疫苗準備不足，造成國內防疫屢次出現破口，若當時邊境篩檢如春節防疫專案嚴格，並要求入境者都必須接種完整疫苗，或許就不會有破口。

蘇益仁說，當第二劑疫苗覆蓋率達到八成，高危險族群也都能打好第三劑疫苗，且治療藥物準備妥善，此時疫情已流感化，指揮中心可以回歸二級開設，由疾管署負責處理，邊境管制即可結束，維持戴口罩、勤洗手的防疫新生活。他說，「未來兩個月，第二劑覆蓋率達八成是最重要的工作。」

「明年春節後疫情還像現在緩和，指揮中心就可以退場，回歸一般防疫即可。」前衛生署長楊志良說，「陳時中是獨裁防疫，不僅統籌各部會是行政院長，強迫大家打疫苗，更是大法官。」他認為，依新冠病毒演化，現在染疫者都是輕症，指揮中心應該放鬆，雖然仍須管制邊境、戴口罩、勤洗手，但不應持續嚴守，此舉危害經濟，同時兒童、老人虐待及失業情形等也層出不窮，遠比疫情造成的傷害還要大。

王任賢也說，兩年來指揮中心防疫工作沈重，新的一年，中央、地方要充分分權，如邊境管制等檢疫措施是中央職權，但各地防疫管理是地方責任，這樣大家都能喘口氣、休息一下。

台灣疫情與其他國家不同，任何防疫政策應要觀察當時國際趨勢、防疫政策及疫苗供給情形。台大公衛學院教授陳秀熙說，台灣疫苗取得困難，花了很多時間協商，這是台灣一直以來的弱點，政府應加強與非政府組織合作，或許在疫苗取得可以更順利。

2019年12月31日，中國武漢出現非典型肺炎，揭開全球與新冠疫情共處序幕，如今即將進入第三年。</p><!--8--><p> </p><p> 製表／許政榆
2019年12月31日，中國武漢出現非典型肺炎，揭開全球與新冠疫情共處序幕，如今即將進入第三年。

製表／許政榆

中華民國防疫學會理事長王任賢說，兩年來指揮中心防疫工作沈重，新的一年，中央、地方要充分分權。圖／本報資料照片
中華民國防疫學會理事長王任賢說，兩年來指揮中心防疫工作沈重，新的一年，中央、地方要充分分權。圖／本報資料照片
前疾管局長蘇益仁說， 「檢視台灣防疫兩年，疫苗採購是最大問題。」</p><!--11--><p> </p><p> 本報資料照片
前疾管局長蘇益仁說， 「檢視台灣防疫兩年，疫苗採購是最大問題。」

本報資料照片

台大公衛學院教授陳秀熙說，台灣疫苗取得困難，花了很多時間協商，這是台灣一直以來的弱點，政府應加強與非政府組織合作，或許在疫苗取得可以更順利。</p><!--14--><p> </p><p> 圖／聯合報系資料照片
台大公衛學院教授陳秀熙說，台灣疫苗取得困難，花了很多時間協商，這是台灣一直以來的弱點，政府應加強與非政府組織合作，或許在疫苗取得可以更順利。

圖／聯合報系資料照片

疫苗 疫情 蘇益仁

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