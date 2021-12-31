疫情邁向第三年／看不到終點 第一線不敢想像疫情再來

疫情一波波再起，絲毫沒有結束跡象。病房護理師、第一線急診醫師、醫檢師透露，疫情使醫療體系長久累積的問題雪上加霜，「本土疫情若再來？」讓人連想都不敢想。以下是第一線醫護的心聲：

●急診科醫師、台北市醫師職業工會發言人陳亮甫：

為了防疫，醫療工作的流程和品質要求都更多，有很多額外的非臨床業務要處理。例如為了避免院內感染，陪病要先採檢才能放行，有些民眾不能理解，會認為是醫院要藉機賺錢，就不太願意配合，醫護人員要花很多時間心力去解釋國家政策，勸導和管理的成本增加，對於第一線來說壓力不小。

疫情也帶來一些好的改變，首先是本土疫情後，輕症就衝急診的人明顯變少，一直到第四季才又有點故態復萌。再者是隨著知識和經驗的累積，疫苗接種普及，下半年工作心情有比較輕鬆，沒有上半年那麼焦慮。疫苗接種後可以名正言順休一天假，雖然是無薪假，但這對於平常請個病假都很難的醫療人員來說，也是視若珍寶。

本土疫情爆發但醫療量能還沒整備好那段時間，很多醫護人員都在短時間內經歷大量的天人交戰時刻，多少都留下精神創傷，但都沒有被好好處理，醫療勞動長期的問題也沒有解決。如果一直擱置不理，以後再遇到更大挑戰勾起創傷，很可能就無法繼續這份工作。

醫事檢驗產業工會秘書長陳韋錡：

本土疫情爆發後，住院病人和陪病者都要做PCR，還有院外委託的檢體，這些都要兩小時內完成報告，以縮短病人等待時間。再加上原本例行的檢驗、急診的檢驗，工作負擔很重，但醫院也沒有增聘人力。為了完成工作，我們常常回不了家、睡在醫院，披星戴月工作十七個小時以上，但若PCR報告出慢了，就會被檢討，真的是有苦難言。

疫情讓各部門更了解檢驗工作，政府補助五百萬讓我們得到高通量的PCR檢驗儀器，衛福部也有準備醫檢師的獎勵金。不過工會調查發現，醫檢師竟然都還沒領到五月的獎勵金，甚至有半數醫檢師沒有被醫院造冊。檢驗技術再先進，醫檢師都承擔著感染風險，低薪加上獎勵金的差別待遇，很難吸引年輕人投入。

北部區域醫院心臟內科病房林護理師：

醫院開設專責病房時，我們病房混雜收治三到五個科別的病人，全部病情都很嚴重，才會在疫情期間不得不住院。面對完全陌生的科別，醫院沒有派人來教我們，我們就打電話去問別的病房同事、上網看影片，想辦法自學，每天都很害怕出錯。那兩、三個月，我每天工時動輒高達十四個小時，出門上班前吃第一餐，下班回家才吃到第二餐。

疫情時有錢也請不到看護，看到很多年紀大的家屬來顧病人，我們不敢期待他們幫得上忙，所以換尿布、翻身這些也是我們做。疫情後還多了「管理家屬」這項工作，要面對家屬對採檢規定的抗拒和憤怒，壓力很大。有時病人臨終，依當時規定只能一人陪病，其他家屬就對著護理站咆哮，我們就靜靜被罵，讓他們宣洩情緒。

有些同事已轉職，我也一直想要離職。你問我，如果明年本土疫情再來，有沒有信心會比上次更好？我只能說，當然會擔心，但根本不敢再想下去。

醫檢師操作PCR檢驗有感染風險，需要穿著密不透風的防護裝。

圖／醫檢師提供 2019年12月31日，中國武漢出現非典型肺炎，揭開全球與新冠疫情共處序幕，如今即將進入第三年。