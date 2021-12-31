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義大跨年煙火登場 台北情侶驚喜求婚大成功

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
來自台北的一對情侶選在高雄義大遊樂世界度過跨年夜，男主角當場單膝求婚成功。圖／義大遊樂世界提供
來自台北的一對情侶選在高雄義大遊樂世界度過跨年夜，男主角當場單膝求婚成功。圖／義大遊樂世界提供

義大遊樂世界888秒大型跨年煙火今晚登場，預計凌晨12點整將由義联集團創辦人林義守按下煙火啟動儀式，一對來自台北的情侶特別與親友買義大世界星光票前往跨年，男主角突然拿出戒指、單膝下跪，向女主角求婚，女主角驚喜掩面回答「我願意」。

義大世界表示，男主角為準備這場突襲求婚，事前聯繫婚顧公司，並向義大遊樂世界租借場地，在樂園門口以玫瑰花與暖色燈泡布置浪漫的求婚現場。

男主角今晚8時許身穿西裝，並特地從台北找親朋好友一起南下高雄見證，男主角求婚時說，在這難得的時刻，今年最後倒數，特別找女主角同事、家屬到場。接著單膝下跪向女主角求婚，女主角難掩驚訝，手捧玫瑰花接受求婚，現場遊客見到此場景也直呼羨慕，最後義大遊樂世界也送上一對吉祥物祝福新人。

義大跨年煙火今年分為「關懷、希望、勇氣、未來」四大篇章，以大型煙火「昇曲導付」、小型煙火陸續綻放，預計將有半徑約150米、高度約300米的超大尺寸煙花環抱整個夜空，絢爛又精彩度過跨年夜。

來自台北的一對情侶選在高雄義大遊樂世界度過跨年夜，男主角當場單膝求婚成功。圖／義大遊樂世界提供
來自台北的一對情侶選在高雄義大遊樂世界度過跨年夜，男主角當場單膝求婚成功。圖／義大遊樂世界提供
來自台北的一對情侶選在高雄義大遊樂世界度過跨年夜，男主角當場單膝求婚成功。圖／義大遊樂世界提供
來自台北的一對情侶選在高雄義大遊樂世界度過跨年夜，男主角當場單膝求婚成功。圖／義大遊樂世界提供
來自台北的一對情侶選在高雄義大遊樂世界度過跨年夜，男主角當場單膝求婚成功。圖／義大遊樂世界提供
來自台北的一對情侶選在高雄義大遊樂世界度過跨年夜，男主角當場單膝求婚成功。圖／義大遊樂世界提供

義大世界 跨年 情侶

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