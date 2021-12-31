藥品等部分負擔調整影響重大 衛福部：何時上路很難說

明天就是2022年，攸關民眾荷包的健保費率，衛福部部長陳時中日前宣布，明年費率傾向比照今年維持5.17%，而討論已久的調整部分負擔，衛福部仍在與各界討論，尚未形成共識，確定與新一年度費率上路時間脫鉤。衛福部表示，調整部分負擔將增加患者就醫負擔，希望對患者是公平的，因此仍在持續討論，且調整部分負擔為實質法規命令，必須經健保會討論，再經預告、公告才會上路，至於何時上路還很難說。

「部分負擔調漲，這不會是很快的事情，還需要花點時間溝通。」衛福部社會保險司司長商東福說，這次討論部分負擔調漲，除藥品、慢性處方箋、檢驗檢查等部分負擔外，也會納入門急診及住院部分負擔一併考量，但因2017年已曾調整門急診部分負擔，也有可能這次就不調整，可是這些都還沒有共識，必須持續溝通。

商東福說，現在討論最多的是，調整部分負擔後，雖然對重大傷病、低收入戶不會受到影響，但一般患者的就醫負擔還是增加，大家都知道調整部分負擔，可以暫時解決健保財務困境，但不希望以此為手段，希望即使調整部分負擔，必須對醫療分級、健保永續等要有幫助。

衛福部改善健保財務的三大工作，包括減少浪費、負擔公平、提升品質。商東福說，首先在減少浪費，健保署推動雲端藥歷，避免醫師重複開藥，降低藥費浪費。

第二負擔公平方面，依「全民健康保險法」規定，長期旅居國外或出國半年以上民眾可選擇停保，但此規定被詬病有些停保民眾為看病返國復保，繳少少的健保費，卻享有健保資源，而二代健保修法規範，要繳3個月保費才能再度復保。

商東福說，就2019年統計，長期出國辦理停保而後返國的16萬人中，有9萬人是返國後，1年內再次停保，其中6萬人是返台就醫，但就看病使用健保金額與復保繳交3個月保費觀察，兩者是相符的，剩餘3萬人是探親或其他因素返國後又提出停保。

至於，健保署擬取消短期停復保規定，未來只有出國2年以上、遭除籍者才能退出健保，但回台後須等6個月或繳清出國期間保費才可加保。商東福說，若要調整復保規定，必須修正「健保法施行細則」這也還需要討論。

第三在品質提升方面，健保署近日新增「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」等。商東福說，衛福部對改革健保財務也有中長期計畫，包括健保署去年創建新藥平台，往後業者可以至平台登錄，讓健保署事先掌握新藥進口進度。

此外，公共衛生也與健保資源結合，希望讓健保資源發揮最大效益，如針對C肝發生率高地區進行精準篩檢，給藥治療原先僅開放給肝膽腸胃科醫師，現在已開放全部醫師都可以開藥，及時阻斷傳染鏈，另國健署推動低劑量電腦斷層篩檢肺癌，同時也整合醫療體系推動遠距醫療等。