探索夢號「海上跨年」啟航！停航7個月今日重啟

星夢郵輪「探索夢號」今(31日)結束長達7個月的預防性停航，正式恢復台灣母港航線營運，首航旅客今日從基隆出發前往花蓮，展開3天2夜的海上跨年之旅。

星夢郵輪台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，「探索夢號」再度從基隆港啟航，帶領旅客到海上迎接新年第一道曙光，對此我們感到非常振奮。也很感謝主管機關包括中央流行疫情指揮中心、交通部以及基隆市政府連月以來對復航工作的指導與協助，確保「探索夢號」以最高規格的防疫措施重啟真正安心安全的郵輪旅遊。

劉曉寧指出，2022年，「探索夢號」將繼續推出各種主題航次，包括農曆新年慶典、「海上遊世界」主題系列等，把各地文化特色和打卡熱點帶到船上；「我們也將與台北萬豪酒店宴客樓、台灣知名精緻日式燒肉─胡同燒肉展開合作，為旅客打造更富層次的海上餐飲體驗。」

重啟營運後的首航出發日，基隆市長林右昌也特地到基隆港郵輪碼頭視察。許多迫不及待準備出航的旅客更是提早抵達碼頭，其中與女友一同參加「探索夢號」復航之旅的林先生指出，「實在太懷念出遊了，帶著行李箱辦理登船的感覺真好！」

雄獅旅遊總經理游國珍指出，在境外旅遊未能開放的情況下，台灣民眾對境內旅遊的需求一直有增無減，郵輪結合環島、跳島旅遊和海上度假村於一身，全面滿足旅客對出遊的渴望，而船上的防疫規格比一般度假休閒設施來得高，民眾可以徹底放鬆身心，享受郵輪旅遊獨有的樂趣。