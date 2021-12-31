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元旦國道嚴防「14地雷路段」 國5北向恐塞到深夜

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國5北向明天行車時間是平常七倍。記者季相儒／攝影
國5北向明天行車時間是平常七倍。記者季相儒／攝影

明天是元旦連續假期第二天，也是元旦當天，交通部高公局預估國道有14易塞路段，南向、北向都有，行車時間是平常三到七倍，其中國5北上預計從下午2時塞到午夜12時，整整10小時。建議南向用路人儘量於下午時段、北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局說，今天為元旦連續假期第1日，下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹、泰安服務區至台中系統、國1高架南向五股轉接道至環北，國3南向大溪至龍潭、北向樹林至土城，國5南向南港系統至石碇、國6東向東草屯至國姓，於下午3時後逐漸紓解，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局說，截至17時，國道交通量為82.4百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局說，另查今日下午15時21分於國1南向173.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，於下午15時28分排除，造成後方車流回堵3公里 ；15時30分於國1南向310.3公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內側車道，於下午16時排除，造成後方車流回堵7公里；15時41分於國1高架北向26.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外側車道，於下午16時4分排除。

高公局說，明天為元旦連續假期第2日，亦為111年元旦當天，預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局說，預判明日重點壅塞路段，上午將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰系統及國5南向南港系統-頭城；下午則預計出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統，國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局說，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局說，明日國道相關疏導措施包括6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；0-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；7-24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；7-19時封閉國1虎尾北向入口；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

元旦下午中部區域路況預報。圖／高公局
元旦下午中部區域路況預報。圖／高公局
元旦下午北部區域路況預報。圖／高公局
元旦下午北部區域路況預報。圖／高公局
元旦上午北部區域路況預報。圖／高公局
元旦上午北部區域路況預報。圖／高公局
元旦上午中部區域路況預報。圖／高公局
元旦上午中部區域路況預報。圖／高公局
元旦下午南部區域路況預報。圖／高公局
元旦下午南部區域路況預報。圖／高公局
元旦上午南部區域路況預報。圖／高公局
元旦上午南部區域路況預報。圖／高公局

國道 元旦

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