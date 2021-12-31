大補血！新竹巨城今辦捐血活動 1天募1323袋創紀錄
新竹捐血中心近期血庫存量告急，新竹市Big City遠東巨城購物中心今天攜手多個社團在商場廣場辦捐血活動，在網路號召、捐血送電影票等好禮宣傳下，早上不到8點就吸引上百人排隊，一整天成功募集1323袋血，創下大新竹區單日單點捐血紀錄，為血庫大進補。
遠東巨城購物中心開幕迄今舉辦逾180場捐血活動，並與超過50個團體合作，成為新竹地區最大的捐血平台，更連4年辦大型捐血場。董事長李靜芳說，巨城秉持社會共好的價值，長期關注台灣季節性缺血及捐血年齡斷層問題，成為台灣募集醫療用血的重要夥伴。
巨城今天攜手新竹網路扶輪社、東北區扶輪社、世芳扶輪社、朝陽扶輪社以及新竹縣藥師公會等單位舉辦「Big熱血」捐血活動，新竹捐血中心一口氣出動5輛捐血車，來捐血民眾除了可領到主辦單位提供的威秀電影票或250元購物抵用金，還有漁夫帽與紅包袋好禮。
原訂早上9點開始的捐血活動，不到8點就吸引超過百位民眾頂著低溫排隊，也有年輕首捐族趁著2021年最後一天捐出人生第一袋熱血，還有不少體格較好的男性一口氣捐500cc；巨城自家同仁、專櫃、保全、清潔等各單位人員，也紛紛利用上班空檔時間挽袖響應。
今天到巨城捐血的民眾絡繹不絕，領號碼牌的隊伍沒斷過，據新竹捐血中心統計，此次出動的5輛捐血車全部捐滿，一整天募集1323袋血，突破大新竹區單日單點捐血紀錄。巨城也統計2017起連續4年創桃竹苗單日捐血紀錄，累計捐血超過2萬3000袋、逾570萬c.c.。
國際扶輪3501地區總監王元甫說，捐血是用愛心來幫助他人，感謝新竹網路扶輪社、東北區扶輪社、朝陽扶輪社、世芳扶輪社等社以及巨城籌辦大型捐血活動，引述2021-22年度國際扶輪社長謝卡爾．梅塔的年度主題「以服務改善人生（Serve to Change Lives）」，當我們服務時不僅改善他人的人生也改善自己的人生；我們幫助了別人也幫助了自己。
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