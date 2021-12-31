家具也漲價！台灣IKEA宣布跟進漲價 2022年起陸續調整

全球面臨物價上漲的景況，瑞典居家通路品牌IKEA，日前母公司宣布全球將調漲售價，平均漲幅9%，但會視不同國家或地區的狀況有所不同，台灣IKEA也坦言，因為Covid-19 導致全球供應鏈成本增加，因此2022年起，價格會陸續調整。

台灣IKEA表示，雖然一直透過獨特的商業模式控制成本，但也不能倖免於其他企業、零售商和廣大消費者所面臨的經濟發展狀況，因此將於2022年起陸續調整。IKEA會持續致力於提供有競爭力的售價且高品質、永續的產品。

根據外電報導，IKEA母公司對於漲價表示，主因還是供應鏈中斷，且預計會影響到2022年，全球平均調漲9%。

據了解，IKEA會漲價，還是由於整體成本上漲，包括運費、製作成本等，之後將陸續公布價格調整。