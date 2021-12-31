打造水雉棲息地 高雄鳥會獲綠獎人氣獎肯定

高雄市野鳥學會「替凌波仙子多撐把傘」近期榮獲第六屆綠獎網路人氣獎，總幹事林昆海表示，美濃湖水雉棲地志工劉孝伸與妻子黃淑玫2017年發現水雉於美濃湖附近覓食卻找不到繁殖棲息地，經志工努力，今年向高雄市觀光局認養美濃湖畔0.6公頃土地，成功吸引水雉前往築巢。

水雉為二級保育類，喜歡生活在水生植物地方，為雜食性，而有「凌波仙子、葉行者、菱角鳥」等美稱，林昆海表示，高雄仁武、鳥松過去多為菱角田，常看的到水雉蹤影，隨著都市開發、菱角田消失，水雉棲息地遭嚴重破壞。

劉孝伸夫婦2017年發現水雉前往野蓮田覓食，但因美濃缺少水雉喜歡的浮葉水生植物，無法落地繁殖，劉孝伸與高雄鳥會自費租下一公頃漥地種植菱角與芡實，今年也與高雄市觀光局申請前瞻全國水環境改善計畫，於美濃湖北邊水域0.6公頃打造適合水雉生活的棲息地，並興建生態解說暨環境教育工作站、菱角與芡實的育苗池等。

林昆海說，經3年努力成功吸引20多隻水雉在此過冬，今年1隻母鳥與3隻公鳥共繁殖3巢，可惜因年初乾旱、8月水災，只有一隻公鳥（編號A3）成功破蛋，A3因腳部曾受傷成為留鳥，平時到外覓食，晚上會再回到美濃湖棲地休息。