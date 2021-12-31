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打造水雉棲息地 高雄鳥會獲綠獎人氣獎肯定

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄鳥會美濃湖水雉棲地志工於棲地旁觀察水雉於美濃湖的生活情況。記者陳玫伶／攝影
高雄鳥會美濃湖水雉棲地志工於棲地旁觀察水雉於美濃湖的生活情況。記者陳玫伶／攝影

高雄市野鳥學會「替凌波仙子多撐把傘」近期榮獲第六屆綠獎網路人氣獎，總幹事林昆海表示，美濃水雉棲地志工劉孝伸與妻子黃淑玫2017年發現水雉於美濃湖附近覓食卻找不到繁殖棲息地，經志工努力，今年向高雄市觀光局認養美濃湖畔0.6公頃土地，成功吸引水雉前往築巢。

水雉為二級保育類，喜歡生活在水生植物地方，為雜食性，而有「凌波仙子、葉行者、菱角鳥」等美稱，林昆海表示，高雄仁武、鳥松過去多為菱角田，常看的到水雉蹤影，隨著都市開發、菱角田消失，水雉棲息地遭嚴重破壞。

劉孝伸夫婦2017年發現水雉前往野蓮田覓食，但因美濃缺少水雉喜歡的浮葉水生植物，無法落地繁殖，劉孝伸與高雄鳥會自費租下一公頃漥地種植菱角與芡實，今年也與高雄市觀光局申請前瞻全國水環境改善計畫，於美濃湖北邊水域0.6公頃打造適合水雉生活的棲息地，並興建生態解說暨環境教育工作站、菱角與芡實的育苗池等。

林昆海說，經3年努力成功吸引20多隻水雉在此過冬，今年1隻母鳥與3隻公鳥共繁殖3巢，可惜因年初乾旱、8月水災，只有一隻公鳥（編號A3）成功破蛋，A3因腳部曾受傷成為留鳥，平時到外覓食，晚上會再回到美濃湖棲地休息。

林昆海表示，為維護工作站，鳥會發起長期贊助計畫，在網友及志工推動下也榮獲今年綠獎網路人氣獎，預計明年將以獎金擴大棲地範圍，並進行生態教育、種植更多在地水生植物如野蓮等，為水雉打造能安心生存並兼顧生態教育的樂園。

水雉為二級保育鳥類，平時喜歡生活在水生植物上，高雄市野鳥協會美濃湖水雉棲地志工自費租下一塊窪地及美濃湖0.6公頃水域，打造水雉棲息地。圖／美濃湖水雉棲地志工提供
水雉為二級保育鳥類，平時喜歡生活在水生植物上，高雄市野鳥協會美濃湖水雉棲地志工自費租下一塊窪地及美濃湖0.6公頃水域，打造水雉棲息地。圖／美濃湖水雉棲地志工提供
高雄市野鳥協會美濃湖水雉棲地「替凌波仙子多撐把傘」計畫獲第六屆綠獎人氣獎，總幹事林昆海與獎牌合影。記者陳玫伶／攝影
高雄市野鳥協會美濃湖水雉棲地「替凌波仙子多撐把傘」計畫獲第六屆綠獎人氣獎，總幹事林昆海與獎牌合影。記者陳玫伶／攝影
高雄市野鳥協會美濃湖水雉棲地「替凌波仙子多撐把傘」計畫獲第六屆綠獎人氣獎，團隊開心北上領獎。圖／高雄市野鳥協會提供
高雄市野鳥協會美濃湖水雉棲地「替凌波仙子多撐把傘」計畫獲第六屆綠獎人氣獎，團隊開心北上領獎。圖／高雄市野鳥協會提供
水雉為二級保育鳥類，平時喜歡生活在水生植物上，高雄市野鳥協會美濃湖水雉棲地志工自費租下一塊窪地及美濃湖0.6公頃水域，打造水雉棲息地。圖／美濃湖水雉棲地志工提供
水雉為二級保育鳥類，平時喜歡生活在水生植物上，高雄市野鳥協會美濃湖水雉棲地志工自費租下一塊窪地及美濃湖0.6公頃水域，打造水雉棲息地。圖／美濃湖水雉棲地志工提供

水雉 美濃

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