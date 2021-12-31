北市跨年進場1922最多人用 台北通、悠遊卡乏人問津

台北市政府跨年晚會即將開始，主辦方下午3點開放民眾進場，稍早就有約數十名排隊觀眾等著進場，排隊狀況不如以往。開放進場時，大多人也選擇使用1922實名制系統，只有幾個人掃悠遊卡實名制或台北通進場。

還不到3點，入口處就已經有不少人在排隊，但人數不如往年，開放進場後，第一批搶頭香的民眾大約250左右，搶最排的位置等待跨年晚會開始。

另外，民眾可選擇使用1922簡訊、台北通或實名制悠遊卡刷卡入場，進場時，幾乎所有觀眾都拿出手機，掃描1922簡訊QRCode，讓工作人員檢查後進場，只有極少數的民眾選擇使用台北通和悠遊卡入場。還有少數民眾因為悠遊卡沒有綁定實名制，導致靠卡失敗，最後還是使用1922簡訊進場。

「台北最High新年城-2022跨年晚會」於今晚7點在台北市民廣場登場，本次沒有限制場地人數，在松高路、松壽路及仁愛路設置3處管制點，場內僅供飲水、禁止飲食，有發燒或呼吸道症狀民眾請勿參與活動。