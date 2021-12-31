全國國小羽球錦標賽 翔谷群岳盃首次跨年賽事中科開打
2021年第18屆群岳盃全國國小羽球錦標賽，台中市西屯區中科活力羽球館熱鬧開打，參賽隊伍超過800組，競賽日期為今(31)日起至1月2日共三天，競爭激烈。
主辦單位群岳羽球概念館總經理江文岳表示，山次活動獎品贊助廠商提供總金額超過50萬元以上，出席來賓包括台中市體育會羽球委員會主委謝震穎、總幹事廖進隆、台中市運動局科長林宜萱、美迪寶總經理陳昭文、米提爾謝總經理、中華希望羽球協會理事長王萬枝、優乃克公司營運部主任王邱俊堯、好神體育等贊助。
這項賽事因為疫情影響，比賽延到年底，參賽人數超過1,200人，比過去賽事多一成的報名人數。
所有獎品由財團法人翔谷慈善基金會贊助；獎品有：優乃克日式高級球拍，堪稱史上最高級獎品系列、球拍袋、羽球背包、襪子、等周邊商品，參賽選手的紀念品是乾洗手跟口罩各一份，下一屆將贈送優乃克YY高級運動球衣，賽事主教練也都有一份米堤爾伴手禮。
今年賽事是首次跨年度的全國性羽球錦標賽，群岳盃羽球賽今年是第18屆，主辦單位還貼心提供小禮物給勞苦功高的教練們，現場還提供高級羽球鞋買一送一，高級YY羽球服3件1,000元等優惠活動。
謝震穎表示，今年度各地方的羽球賽事非常多，羽球運動是新國球，打羽球的人口眾多，羽球賽讓選手從小參與多樣的羽球活動與賺取經驗，讓球賽的經驗值增加，除增加臨場反應提升球技，也希望選手們能獲得更好的佳績。
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