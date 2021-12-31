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高慧君視線模糊因垂直斜視 眼科醫師指這幾類人都可能

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
藝人高慧君於臉書透露，因不明原因出現垂直斜視，導致視線模糊。圖／取自臉書
藝人高慧君於臉書透露，因不明原因出現垂直斜視，導致視線模糊。圖／取自臉書

藝人高慧君因不明原因出現垂直斜視，導致視線模糊，不得不辭演主演舞台劇《情人哏裡出西施》，她先前曾透露，只要平視以上視覺就會出現兩個重影交叉，目前由腦科、眼科、內分泌科、風濕免疫科輪流交叉檢查治療。眼科醫師表示，造成垂直斜視的原因包括甲狀腺、眼睛血管中風、視神經麻痺或頭部外傷等都有可能，通常以保守治療優先，若狀況未改善則需進行手術

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，眼睛周遭有4條相關神經，1條與視力有關、3條和眼睛移位有關，使用雙眼需要4對視神經一同作用。然而，神經需要血管供應養分，神經才能控制眼部肌肉，若某條神經麻痺、或微小血管出血或阻塞，都可能造成雙眼無法協調，影響視覺。

三軍總醫院一般眼科主任呂大文表示，垂直斜視主要是第3、4對腦神經中風，另外包括腦神經麻痺、血管受損及頭部外傷等也可能影響，由於中風難以預防，若有斜視等症狀出現，且伴隨頭部問題，包括頭痛、噁心或腦震盪，都需要及早就醫治療。

陳瑩山指出，垂直斜視的症狀包括複視、疊影，不過眼睛血管出現小中風，很難找出血點位置，通常會先請病人多休息。呂大文指出，垂直斜視一般多採取保守療法，病人急性期時，可以先戴眼罩遮住，或是使用稜鏡調整，通常戴3至6個月血管阻塞情況會消失，複視症狀可緩解。

呂大文說，有些病人因頭部外傷造成垂直斜視，視力很難完全恢復正常，最多恢復八成，且大多有後遺症，如果症狀仍持續，可採取手術治療。不過手術調整有難度，因角度難抓，並非單次手術即可調整回來，可能需要多次矯正。

陳瑩山表示，年紀較大者、糖尿病或高血壓患者，都容易有血管栓塞問題，都可能有垂直斜視風險。呂大文說，垂直斜視患者會有部分生活困擾，包括上下階梯踩空等，建議要攙扶把守，避免跌倒造成嚴重傷害。

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