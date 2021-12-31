探索夢號郵輪今晚復航 200旅客上下船都要PCR

探索夢號郵輪復航計畫21日經指揮中心核定後，航港局日前邀請公衛專家及港區相關單位演練，模擬航程中有疑似確診個案應變程序，經相關單位檢視，已完成準備，符合復航標準，將在今晚9點啟航。航港局今天針對探索夢號郵輪復航前整備情形表示，上下船都要PCR檢驗確認陰性，今晚航線為基隆-花蓮-基隆3天2夜航程，旅客人數約200人。

航港局今天下午表示，探索夢號郵輪復航計畫12月21日經指揮中心核定後，航港局在12月23日、27日邀請公衛專家及港區CIQS相關單位預演及演練，演練重點為航程中有疑似確診個案的應變程序，經相關單位檢視，已完成準備，符合復航標準。

航港局說，防疫重點包括搭船旅客需打完2劑疫苗，滿14天，並提供48小時PCR證明；離船前，全部旅客需再進行PCR檢驗，確認陰性始可下船。另登船時，船方會嚴格檢查旅客接觸史TOCC，有疑似症狀或接觸史者不得登船。

航港局表示，將派員加強查核郵輪防疫措施落實情形，確保防疫安全；首班復航航班將在今晚9時開航，航線為基隆-花蓮-基隆3天2夜的航程，旅客人數大約200人。

航港局指出，若船上發現疑似確診個案，應立即自CCTV掌握密切接觸者足跡，客房部送餐時須提供醫療口罩給船上所有旅客，並注意安撫旅客情緒及減少PCR採檢、離船動線等候時間。一旦發生確診狀況，業者應向航港局通報，航港局也會通知CIQS等相關單位立即成立應變小組，另建議船方復航初期，營運人力安排應相對予以調整，以穩健方式營運，建立民眾搭乘郵輪信心。