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跨年柯文哲有點忐忑不安 台北市今年人潮不如以往
疫情期間，台北市跨年晚會今年仍照常舉辦，但台北市長柯文哲昨天示警，現在的疫情，台灣表面看起來沒事，但今年台北跨年和去年相比，反而有點忐忑不安，且中央沒有支援電子圍籬。今年跨年雖然正逢假日，也有外縣市民眾打算到台北跨年，但中午時，排隊等待進入舞台管制區的人數比去年還少，跨年氣氛冷。
有現場工作人員說，今年天氣冷，相較於往年北市府跨年，與去年同時段相比，舞台管制區的等待人潮減少很多，且去年是上班日，今天是假日，同樣有設人數總量管制，信義區人潮不如以往。
台北市2022跨年晚會將於今晚登場，下午3時開放民眾進場，這次與去年相同，執行進出管制，須戴口罩、量體溫、完成實聯制等防疫作為，並且禁止居家檢疫、居家隔離和自主健康管理者參加。台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，對於今年的跨年，柯文哲說，現在的疫情，台灣表面看起來沒事，但今年跨年和去年相比，反而有點忐忑不安。
跨年晚會於31日下午3時開放進入管制區，晚間7時舉辦活動；北市府表示，民眾須消毒、戴口罩、量體溫及完成實聯制後，由工作人員蓋手章後才可進場，服務台、哺乳室備有酒精或消毒液；所有流動廁所皆備有肥皂、洗手設備，並加強消毒頻率，廁所外部也增設供水站供民眾洗手。
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