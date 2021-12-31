勞力士力挺2022維也納愛樂新年音樂會 90國全球連線

迎接嶄新一年，每個人都有自己的儀式感。而對成立於1842年的維也納愛樂樂團（Vienna Philharmonic）而言，每年一月一日舉辦的新年音樂會，已成為樂團本身以及歐洲古典樂愛好者的重要儀式。為傳承悠久傳統，勞力士（ROLEX）再度贊助了一年一度的該項演出，音樂會將在奧地利時間2022年1月1日上午於維也納金色大廳（Musikverein）華麗上演，以華麗樂章、盛重迎接新年到來。

第82屆的新年音樂會將由身兼「柏林國立歌劇院」音樂總監、「柏林國立樂團」的終身首席指揮的丹尼爾巴倫波因（Daniel Barenboim）第三度擔任指揮，音樂會中並將演奏約翰史特勞斯（Johann Strauss）家族曲目的合計15首音樂作品、其中並有6首為首次在維也納新年音樂會演出，精彩可期。

事實上，勞力士與古典音樂的情誼初始於1970年代，紐西蘭女高音卡娜娃（Dame Kiri Te Kanawa）已成為勞力士的首位藝術領域代言人。40多年來，包含義大利女中音芭托莉（Cecilia Bartoli）、法國男高音歌唱家班傑明貝爾南（Benjamin Bernheim）、西班牙男高音歌唱家多明哥（Plácido Domingo）、德國男高音考夫曼（Jonas Kaufmann），都與勞力士締結了合作關係，同時品牌也對支持全世界饒富影響力的文化機構不遺餘力：從米蘭斯卡拉歌劇院（Teatro alla Scala）、巴黎國家歌劇院（Opéranational de Paris），以致倫敦皇家歌劇院（Royal Opera House，都與勞力士維持深厚的合作關係。