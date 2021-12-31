為山頭添新妝！阿里山梅花櫻花入極盛期、爭奇鬥豔

嘉義梅山地區梅花季正值顛峰，阿里山地區梅花和櫻花也接續綻放，阿里山攝影達人黃源明用相機記錄阿里山地區沿線櫻花和梅花美景，他說，目前奮起湖地區河津櫻綻放，阿里山公路沿線緋寒櫻也陸續盛開。

黃源明說，太和樟樹湖的櫻王河津櫻目前初開不到2成，預估1周後才會盛開，他建議，元旦期間民眾若要賞河津櫻，可以到奮起湖，中和國小聯外道路附近的河津櫻，目前已進入盛開階段、櫻花全開。

整體而言，黃源明表示，河津櫻目前第一波盛開為奮起湖，預估一周過後，其他景點包含隙頂、石棹及樟樹湖等的河津櫻才會陸續盛開。另，阿里山公路沿線緋寒櫻(山櫻花)也陸續盛開。

阿里山公路觸口至隙頂路段，梅花零星分布，但黃源明說，不能期待像梅嶺或梅山公園般花團錦簇，僅稀疏分布，現以土匪市集到龍美路段花況較明顯，建議賞花遊客將車輛停在安全路旁，確保安全無虞。