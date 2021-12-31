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為山頭添新妝！阿里山梅花櫻花入極盛期、爭奇鬥豔

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣奮起湖中和國小附近河津櫻今年冬天花開極盛，目前全開進入極盛期。圖／臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供
嘉義縣奮起湖中和國小附近河津櫻今年冬天花開極盛，目前全開進入極盛期。圖／臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供

嘉義梅山地區梅花季正值顛峰，阿里山地區梅花和櫻花也接續綻放，阿里山攝影達人黃源明用相機記錄阿里山地區沿線櫻花和梅花美景，他說，目前奮起湖地區河津櫻綻放，阿里山公路沿線緋寒櫻也陸續盛開。

黃源明說，太和樟樹湖的櫻王河津櫻目前初開不到2成，預估1周後才會盛開，他建議，元旦期間民眾若要賞河津櫻，可以到奮起湖，中和國小聯外道路附近的河津櫻，目前已進入盛開階段、櫻花全開。

整體而言，黃源明表示，河津櫻目前第一波盛開為奮起湖，預估一周過後，其他景點包含隙頂、石棹及樟樹湖等的河津櫻才會陸續盛開。另，阿里山公路沿線緋寒櫻(山櫻花)也陸續盛開。

阿里山公路觸口至隙頂路段，梅花零星分布，但黃源明說，不能期待像梅嶺或梅山公園般花團錦簇，僅稀疏分布，現以土匪市集到龍美路段花況較明顯，建議賞花遊客將車輛停在安全路旁，確保安全無虞。

另，黃源明說，奮起湖至光華頂笨仔的公路也可以見到梅花盛開，但是沿線道路狹小，部分路段會車不易，須注意行車安全。

嘉義縣光華頂笨仔地區梅花今年冬天花開豔麗、美不勝收。圖／「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供
嘉義縣光華頂笨仔地區梅花今年冬天花開豔麗、美不勝收。圖／「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供
臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明昨天上午到太和村樟樹湖附近，發現當地櫻花開豔麗。圖／黃源明提供
臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明昨天上午到太和村樟樹湖附近，發現當地櫻花開豔麗。圖／黃源明提供
太和村樟樹湖緋寒櫻花開繽紛，為今年冬季增添不少色彩。圖／黃源明提供
太和村樟樹湖緋寒櫻花開繽紛，為今年冬季增添不少色彩。圖／黃源明提供

阿里山 河津櫻 梅花

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