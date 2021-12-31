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最熱門小百岳加里山 警消1年上山搜救12次

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉加里山頂視野壯闊，也是熱門登山路線，但2021年警消上山救援12次。圖／李素珍提供
苗栗縣南庄鄉加里山頂視野壯闊，也是熱門登山路線，但2021年警消上山救援12次。圖／李素珍提供

知名的登山網站「健行筆記」最近公布2021年最熱門小百岳，苗栗縣南庄鄉加里山勇奪冠軍，但根據消防局統計，全年加里山救援事件12起，有些山友準備不足，甚至沒有燈具就摸黑下山，警消人員疲於奔命。

加里山在健行筆記最近公布的2021年最熱門小百岳，及各縣市必訪步道，都拿下第一名，但在部分警消人員卻心驚驚，苗栗縣政府消防局第三大隊長鄭勝峰說，加里山太熱門了，一些山友沒有做功課，準備不足就上山，「消防人員上加里山救援已是稀鬆平常的事」！

消防局統計，加里山2021年因疫情封山3個多月，警消全年據報上山救援有12件，其中2件未帶燈具，2件迷途，其餘8件因腳扭傷、抽筋、膝蓋受傷，或氣喘發作等原因無法下山，其中，有人戴了頭燈，卻沒有電池，也有山友下午1點才起登，摸黑下山用手機照明到沒有電求救，增加迷途的可能及危險性，讓消防人員傻眼。

加里山屬中級山，一等三角點標高2220公尺，有台灣富士山稱號，山頂視野壯闊，北到新北市八里觀音山、南至台中港，雪山圈谷、聖稜線在望，加上有雲海、杉木森林等美景，成了熱門登山路線，假日甚至有如菜市場，山友絡繹不絕。

消防局指出，加里山登山口都有大型告示提醒入山前做好充分準備，入山者須自行負責自身安全，但許多登山客視若無睹，慕名而來登山，但體力、裝備等方面，沒有做足功課及準備，因沒有處罰或收費的規定，消防局基於為民服務，及唯恐萬一發生意外，因此受理求救一定會上山救援，影響人力調配，但也莫可奈何。

苗栗縣南庄鄉加里山頂視野壯闊，也是熱門登山路線，但2021年警消上山救援12次。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣南庄鄉加里山頂視野壯闊，也是熱門登山路線，但2021年警消上山救援12次。圖／苗栗縣政府消防局提供

山友 苗栗縣

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