跨年夜將氣溫溜滑梯 收假日北部轉濕冷

今天是2021年的最後一天，也是元旦連假的第一天。天氣風險公司天氣分析師李至晟說，受到偏乾的東北季風影響，各地的天氣都還不錯。不過，到了晚上氣溫將快速下降，日夜溫差很大，提醒外出參加跨年活動的民眾要留意保暖。

李至晟說，迎風面的北部、東半部因為雲多、整天都偏低，不過水氣比往年少一些，只有在沿海跟山區有短暫雨的機會，一般的跨年或升旗可以不用帶雨具，但要到海邊欣賞明年的第一道曙光，還是準備雨具，穩定的天氣可以持續到元旦的白天。

李至晟表示，元旦晚上起，一方面是東北季風再次增強，另外水氣也增多，預測在收假日北部的天氣會變得比較濕冷。

他說，這次系統看來較弱，氣溫並沒有明顯下降，而且持續的時間也短，到了下周一的上班日也會逐漸恢復穩定。

李至晟說，目前看來短期內沒有強冷空氣的跡象，要到下周中後期才會另一波東北風南下，除了中南部維持穩定的好天氣，北部在東北季風減弱的空檔也可見陽光。

空氣品質方面，李至晟說，因為昨天白天有一波境外汙染通過，所以今天西半部的空氣品質比平時稍差，除了高屏因為位於下風處，有局部亮起代表對所有族群不健康的紅燈外，北部的跟東部也轉為普通等級。