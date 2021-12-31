南台灣今空品不佳 戶外享受跨年 口罩要戴好戴滿

今天是跨年假期第一天，許多人中午過後就準備出門參加跨年聚餐、晚會等，高雄市戶外空氣品質今天整體是「橘色提醒」等級，南高雄局部地區AQI甚至達到「紅色警示」，尤其是敏感族群，參加戶外活動記得要將口罩戴好戴滿。

高雄市環保局「空品報你知」提醒，今天仍然受到東北季風影響，挾帶的境外汙染物自從昨天中午過後開始影響全台灣，各地空品皆有明顯轉差，因為汙染物往南移動過程中，受風力減小，有逐漸累積於下風處趨勢，空品呈現愈往南愈差。

目前根據最新監測顯示，北部地區PM2.5濃度已降低許多，顯示境外汙染已逐漸進入尾聲，但高雄位於最下風處，仍要注意空氣品質問題。

今天高雄整體空品，受西半部殘留的境外汙染物往南移動，再加上東北風弱風尾流區影響，本地汙染物擴散不容易，AQI容易達到「橘色提醒」，空氣品質是上半天較差，下半天稍有改善，局部是「橘色提醒」等級，局部是普通等級，建議全天減少或避免戶外劇烈運動。