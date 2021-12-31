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101煙火秀觀賞聖地貓空山區 中午開始交通管制
今天就是跨年夜，101大樓今晚將演出煙火秀，由於每年貓空地區都是觀賞煙火秀的熱門景點，吸引許多民眾上山，為維持交通順暢，轄區文山一警分局對貓空附近道路實施交通管制。
管制時間從中午12時起，到跨年後的1月1日2時止，管制時間及路段（視狀況彈性調整）如下：
一、今午12時至明天1月1日凌晨2時：指南路3段38巷貓纜貓空站至茶推廣中心實施單行管制。
二、今晚6時至明天凌晨2時：
（一）指南路3段38巷與40巷口（管制往指南宮、草湳橋方向）。
（二）指南路3段34巷與38巷口（管制下山方向）。
（三）貓纜貓空站、茶展中心及草湳橋至指南路3段38巷與40巷口實施單行管制。
（四）貓纜貓空站→指南路3段38巷→指南路3段34巷→老泉街45巷實施單行管制。
轄區警方指出，貓空山區道路狹窄，跨年夜上山賞景遊客眾多，為免雙向會車形成阻塞，規劃單向環狀路線，讓車輛可順暢通行，行車動線為政治大學→指南路3段38巷與40巷口→指南路3段34巷與38巷口→貓纜貓空站→茶展中心→草湳橋→指南路3段40巷→政治大學。
警方呼籲民眾多利用大眾運輸工具，「貓空纜車」延長營運至2022年1月1日2時，公車「棕15」、「小10」公車延長營運至明天凌晨1時30分。
警方也將加強沿線交通疏導及違規停車取締；活動期間，警廣電台及其他電台隨時插播活動周邊路況報導及交通管制措施。
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