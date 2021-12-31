101煙火秀觀賞聖地貓空山區 中午開始交通管制

今天就是跨年夜，101大樓今晚將演出煙火秀，由於每年貓空地區都是觀賞煙火秀的熱門景點，吸引許多民眾上山，為維持交通順暢，轄區文山一警分局對貓空附近道路實施交通管制。

管制時間從中午12時起，到跨年後的1月1日2時止，管制時間及路段（視狀況彈性調整）如下：

警方呼籲民眾多利用大眾運輸工具，「貓空纜車」延長營運至2022年1月1日2時，公車「棕15」、「小10」公車延長營運至明天凌晨1時30分。

警方也將加強沿線交通疏導及違規停車取締；活動期間，警廣電台及其他電台隨時插播活動周邊路況報導及交通管制措施。