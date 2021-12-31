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年關近壓力大 身心科發現「這一行」求診近來增多

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄阮綜合醫院身心內科醫師洪櫻娟表示，十月以來，門診前來就醫的會計師不少。圖／阮綜合醫院提供
高雄阮綜合醫院身心內科醫師洪櫻娟表示，十月以來，門診前來就醫的會計師不少。圖／阮綜合醫院提供

年關將近，年終考核、經濟問題都造成許多人身心壓力，高雄阮綜合身心內科醫師洪櫻娟更發現，除家庭主婦、中小企業主外，會計師求診病例近月來增多，她表示，除了關帳的工作壓力外，從事此行業的民眾本身個性多偏細膩，對壓力更為敏感。

每到歲末，醫院身心科求診量都比平時上升許多，醫師指出，患者多半因長時間承受生活或工作等壓力，到難以排解時，即引發自律神經失調等身心症狀，出現焦慮、失眠、心悸、血壓高等情形。

阮綜合身心內科醫師洪櫻娟發現，今年10月以來，門診因焦慮、失眠來求診的患者比往年多，特別是的，患者中不乏會計師，推測原因可能因屆年底，工作壓力過大而產生身心不適。

洪櫻娟表示，會計師平時要處理龐雜的帳務與稅務，尤其年關前，工作量增大，很多人都反映這陣子因掛心工作未做完，睡不安穩，有幾例嚴重個案已有胸悶，心悸，頭痛、頭暈、腸胃不適，胃食道逆流等自律神經失調症狀。原本已定期就醫的病患，症狀更略顯惡化。

她說，稅務、帳稅都是很細微的東西，不小心算錯，背負的責任壓力很大，且會從事會計師行業的人，本身個性多半謹慎、注重細節，這種個性特質較容易累積焦慮，遇上壓力時，反應通常較大，求診患者也以女會計師居多。

洪櫻娟表示，今年秋冬降溫快，天氣本身也會觸發一些焦慮反應，除此，疫情爆發至今，大家都蠻悶的，身心也如壓力鍋。通常病患在出現自律失調等症狀時，會先投藥治療，也建議患者平時就重視紓壓，包括常運動，放鬆自我，以免症狀來襲時，招架不住。

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