竹市賞鳥聖地香山濕地 20年來首見嬌客「小天鵝」

新竹市香山濕地濱海地區成立野生動物保護區20年，近年移除紅樹林後，底棲生物及棲地面積增加，吸引更多水鳥停棲覓食。竹市府今天指出，賞鳥勝地金城湖近日首現小天鵝幼鳥，讓鳥友驚喜，隨冷氣團南下，可望帶來過境黑面琵鷺，歡迎市民賞鳥。

香山濕地位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間點，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站，記錄鳥種約500多種，鳥種密度世界第二。市長林智堅說，近年市府積極整治紅樹林，並設置金城湖賞鳥平台、海山漁港觀海平台、停車場、賞蟹步道、生態館等設施。

香山地區原本有大面積紅樹林，衝擊當地生物棲息，市府指出，連續7年編列預算及向林務局爭取補助共940萬元，分區分期清除香山濕地及連接溪溝的擴張紅樹林，7年清除香山濕地396公頃紅樹林，也陸續拔除小苗1568公頃，讓濕地成為動物新天地。

經新竹鳥會調查香山濕地鳥類，今年一整年記錄到42科128種2萬多隻次，保育類燕鴴及黑嘴鷗更是5年來最大量紀錄。

新竹鳥會李雄略說，水鳥大多由候鳥組成，停棲數量會反映香山濕地還定狀況，也受北方繁殖地與遷徙路線上中途站棲地品質影響。經比對分析，金城湖區及南港區歷年變化，紅樹林移除確有改善棲地品質，影響香山濕地候鳥停棲數量。