連假首日出遊潮 合歡山沿線、蘇花路廊比去年元旦增2成

元旦連假第一天，花蓮聯外公路交通還算順暢，合歡山區雖出現大量車潮，但沿線路段未壅塞；蘇花路廊到上午10時為止，南下車流量達8036輛，預估全日車流量超過1萬6000輛，較去年元旦增加2成。

不少民眾趁著元旦假期出遊跨年、迎曙光，花蓮地區旅宿住房率平均有9成以上，預估會有不少遊客湧入，花蓮警方編排警力在重要路口、風景區疏導。

花蓮最北端的新城警分局，把守蘇花改、舊蘇花公路的蘇花路廊，以及台8線中橫公路沿線。新城警分局和平所長王祝光表示，蘇花路廊昨晚起車流就逐漸增加，已在花蓮端重要路口如台泥DAKA園區、台9線145公里處等路段，加派警力疏導，避免壅塞。

公路總局觀察，蘇花路廊今天上午5時起湧現南下車潮，每小時交通量約維持在900至1100輛間，到上午10時，宜蘭往花蓮南向車流量為8036輛，北上1125輛，目前以台9線蘇澳至東澳南下路段，即106至113公里處車流量較多，其餘路段車速約維持在50至60公里左右，預計中午過後會趨緩。