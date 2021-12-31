EMU500用陸製劣質閘瓦王國材促檢討 認台鐵讓他最操心

台鐵EMU500型電聯車，遭爆使用中國大陸製劣質閘瓦（煞車皮），行車間時常出現掉落、碎裂，甚至發生因積鐵嚴重導致磨耗車輪狀況，恐影響行車安全。儘管台鐵已經要求廠商賠補首批8000片並進行緊急採購，仍引發爭議，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會甚至質疑交通部長王國材坐視不管。

對此，王國材說，台鐵確實是交通部最操心也花最多力氣部分，閘瓦一事台鐵必須檢討。但他也幫台鐵緩頰，指台鐵在發現問題後已做更換，並強調台鐵改革會進續進行，也是交通部最重要和積極面對的事。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會昨在臉書爆料，閘瓦出問題，不只出現在普悠瑪號上，EMU500型電聯車也有，嚴重的話，將導致列車無法煞住，危及行車安全。經查，該批劣質閘瓦由合機電線電纜公司於去年12月得標，合機公司再向中國大陸廠商購買廉價劣質品，導致問題連連。要求台鐵和交通部給社會及全體乘客一個交代。

對此，王國材今天視察高公局位於泰山的行控中心，接受媒體聯訪時表示，台鐵在這一段時間，是交通部最操心也花最多力氣部分，改革持續進行。

就煞車部分，王國材說，台鐵發現問題後做了整個更換，台鐵改革持續進行，還是有陸續狀況發生，是交通部跟台鐵必須持續努力改善部分。從運工機電到老車汰換、維修強度等，都是這段時間花很多力氣，跟台鐵做很多改善。

王國材說，台鐵是134年公司，陸續產生大小問題，台鐵改革是交通部最重要、最積極面對改革方向。

王國材說，台鐵用過以前有經過一定測試，但很多產品用了以後才知道有問題，維修零組件都是安全部分，台鐵必須特別檢討。

不過王國材也說，台鐵零件真的很多，23種車種，有的零件已經停產，有很多用替代方式處理，的確有很多困難，但各種維修嚴謹度，跟安全相關，必須非常專心跟嚴謹來看待。

對於這個連假是否會緊盯台鐵，王國材說，他昨天在辦公室待到晚上8時，也是討論台鐵改革，包含安全改革跟組織改革。

王國材說，立法院剛結束，會有很多時間投入，台鐵是交通部最重要課題，絲毫不能有一點疏失，花很多時間進行台鐵改革，安排很多行程，包含各地區維修、跟工會討論等，組織改革是讓百年老店動起來，透過組織改革，把安全文化重新塑造，是很重要課題，必須全力以赴。