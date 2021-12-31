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去墾丁必經 元旦連假首日台1線枋寮段上午祭出調撥車道

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
南下屏東墾丁和台東必經的省道台1線枋寮水底寮路口，今天上午9時22分起因南下車流量爆增，每小時車流高達近3000輛，警方實施調撥車道紓解措施，車流大致順暢。記者潘欣中／翻攝
南下屏東墾丁和台東必經的省道台1線枋寮水底寮路口，今天上午9時22分起因南下車流量爆增，每小時車流高達近3000輛，警方實施調撥車道紓解措施，車流大致順暢。記者潘欣中／翻攝

元旦3天連假今天展開，南台灣屏東墾丁氣溫相對暖和，又可一次滿足「送夕陽、瘋跨年、迎曙光」，墾丁核心區旅宿前兩天多滿房，區外也達八至；南下墾丁和台東必經的省道台1線枋寮水底寮路口，今天上午9時22分起因南下車流量爆增，每小時車流高達近3000輛，警方實施調撥車道紓解措施，車流大致順暢。

「相對中北部，冬季暖和的墾丁，也是避寒度假和跨年好去處，今早的暖陽，是最好的迎賓禮！」墾丁一家飯店主管說，因應跨年需求，旅宿業者為遊客安排31日下午到被CNN評為「世界十二大絕美落日」的關山風景區或西海岸「送台灣本島最後一道夕陽」遊程，晚上9時參加飯店或恆春古城西門廣場的跨年晚會，再安排元旦清晨的墾丁龍磐公園迎曙光。

墾丁旅宿業者統計，12月31日及元旦的訂房，1個月前就掀起搶訂潮，墾丁核心區的凱撒、夏都和福華度假飯店，半個月前已達滿房水準， 民宿也掀起訂房熱；Omicron疫情最近爆發，訂房沒有下滑，區外也有八至九成，業者一掃陰霾，下波再衝刺明年農曆春節連假8天的住房，預估可滿房5至6天。

去年因疫情停辦的墾丁龍磐迎曙光活動，今年縣府及墾管處恢復舉辦，2022年第一道日出時間為清晨6時35分，在墾丁龍磐草原東方海域現身，縣府提供排免費交通接駁服務，元旦凌晨3點30分起時發車，曙光結束後接駁不停歇，現場安排健康操暖場、飯店住宿券等摸彩餘興活動，臨時郵局有獨一無二的「墾丁迎曙光」紀念戳，預估吸引上萬人潮。

墾丁 跨年晚會 迎曙光

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