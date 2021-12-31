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元旦新制 廢棄漁網遺失未通報可罰15萬
新北市沿岸過往隨處可見廢棄漁網，水面下更是許多廢漁網附著礁石，不僅造成珊瑚死亡，許多魚群經過也不慎掛網，傷害海洋生態甚鉅，新北市漁業處今表示，明天起刺網漁業漁具流失通報措施全面實施，呼籲漁民除依規定標示刺網漁具之外，網具流失時應依規定通報，倘未通報遭拾獲，依漁業法可罰3至15萬元。
刺網漁具因操作簡易且成本低易，是普遍漁業工具。為避免漁具失竊或意外流失，漁具標示能於拾獲漁具後，發還原漁業人，減少漁具在海中持續漂流，影響漁船航行安全及海洋生態環境。
2019年起新北市海域作業或攜帶進出漁港的刺網漁具，規定兩端浮具須標示漁船名稱、統一編號、漁具名稱及刺網層數。
農委會則訂定明天起實施網具流失通報措施，屆時漁民使用刺網漁具除應依規定標示之外，一旦發生因受海況影響、網具纏絡、航安事故或其他原因致無法攜回刺網漁業漁具時，應規定通報，倘未通報遭拾獲，依漁業法可罰3至15萬元。
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