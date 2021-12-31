快訊

不斷更新／國1南下3車連環撞嚴重回堵 注意國道6大地雷路段

大象跨年的狂歡料理：柏林動物園「耶誕剩食」派對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦新制 廢棄漁網遺失未通報可罰15萬

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
明天起刺網漁業漁具流失通報措施將全面實施，新北市漁業處呼籲漁民除依規定標示刺網漁具之外，網具流失時應依規定通報，以免違規受罰。圖／新北市漁業除提供
明天起刺網漁業漁具流失通報措施將全面實施，新北市漁業處呼籲漁民除依規定標示刺網漁具之外，網具流失時應依規定通報，以免違規受罰。圖／新北市漁業除提供

新北市沿岸過往隨處可見廢棄漁網，水面下更是許多廢漁網附著礁石，不僅造成珊瑚死亡，許多魚群經過也不慎掛網，傷害海洋生態甚鉅，新北市漁業處今表示，明天起刺網漁業漁具流失通報措施全面實施，呼籲漁民除依規定標示刺網漁具之外，網具流失時應依規定通報，倘未通報遭拾獲，依漁業法可罰3至15萬元。

刺網漁具因操作簡易且成本低易，是普遍漁業工具。為避免漁具失竊或意外流失，漁具標示能於拾獲漁具後，發還原漁業人，減少漁具在海中持續漂流，影響漁船航行安全及海洋生態環境。

2019年起新北市海域作業或攜帶進出漁港的刺網漁具，規定兩端浮具須標示漁船名稱、統一編號、漁具名稱及刺網層數。

農委會則訂定明天起實施網具流失通報措施，屆時漁民使用刺網漁具除應依規定標示之外，一旦發生因受海況影響、網具纏絡、航安事故或其他原因致無法攜回刺網漁業漁具時，應規定通報，倘未通報遭拾獲，依漁業法可罰3至15萬元。

為方便通報遺失漁具，漁民可選擇海上通報或陸上通報。圖／新北市漁業除提供
為方便通報遺失漁具，漁民可選擇海上通報或陸上通報。圖／新北市漁業除提供

漁民

延伸閱讀

影／台2線貢寮2砂石車對撞 2司機受困救出雙亡

影／躲酒測硬闖臨檢點還多次超速 里長父分期代償解套

高雄市獲陸軍睦鄰捐助比新北多7倍 新北：會勤能補拙

金山溫泉路增路燈 往中山溫泉公園及金包里老街亮起來

相關新聞

一張圖看各地元旦迎曙光 氣象局指這裡機率最高

元旦曙光天氣如何？中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局 」說，基隆北海岸、東半部及大台北地區見到曙光機率偏低；桃園...

迎跨年車潮將湧現！ 全台易塞路段看這

今天是元旦連續假期第一天，交通部公路總局說，由於今轄管省道周邊各地方政府皆規畫舉辦跨年晚會活動，預估今返鄉及前往參與活動...

低溫下探11度！ 吳德榮指這些地方不利迎曙光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天、明晨受乾冷空氣影響，白天北台灣涼或冷、中南...

交長視察元旦連假國道路況 「比去年順」估跟這些有關

三天元旦連假今天展開，截至目前，國道路況大致順暢。交通部長王國材說，大致上比去年同期順暢許多，可能跟彰化員林段增加兩個車...

2/15熄燈！西華飯店發聲明：雖然不捨，仍須做出決定

台北西華飯店確定將於明年2月15日熄燈，今早首度發出公開聲明，證實因危老條例申請核准，決定結束營運。聲明指出，「西華飯店...

「如搶演唱會門票」排到現賺5萬 釋飼料玉米豬農搶翻

飼料價格高漲，畜牧業生產成本增加，農委會在年底協調台糖釋出阿根廷進口玉米，養豬業者搶翻天，業者一但列入登記名單內，至少現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。