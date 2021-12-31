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交長視察元旦連假國道路況 「比去年順」估跟這些有關

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長王國材，今早視察高公局位於泰山的行控中心。圖／交通部提供
交通部長王國材，今早視察高公局位於泰山的行控中心。圖／交通部提供

三天元旦連假今天展開，截至目前，國道路況大致順暢。交通部長王國材說，大致上比去年同期順暢許多，可能跟彰化員林段增加兩個車道、五楊高架增加楊梅休息區等工程有關。

王國材今天上午視察高公局位於泰山的行控中心。對於今天的視察狀況，王國材說，昨天到現在有兩個車禍，交通還算順暢。傳統新竹系統、彰化系統、國5都有短暫擁塞，大體而言比去年同期順暢很多。

王國材說，彰化員林段有增加兩個車道，雙向各一個；五楊高架增加楊梅休息區，也把楊梅端做改善；桃園到機場單向也增加一個路段。他說，以往瓶頸路段現在看起來都還不錯。

王國材說，另外有要求高公局跟公總，強化高速公路到省道的連結，資訊上有共享，蘇花改跟西濱快的聯繫做的不錯。

針對雲頂郵輪集團旗下星夢郵輪「探索夢號」，將於今天復航，相關的準備狀況，王國材說，重新啟航過程，指揮中心、交通部都做了很多檢測，大致沒問題。

王國材說，探索夢號今晚會從基隆港到花蓮港看日出，防疫計畫有針對發生狀況時候做準備、PCR檢測也有很多要求，歡迎探索夢號加入，增加國旅強度。

王國材 彰化 交通部長

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