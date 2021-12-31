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2/15熄燈！西華飯店發聲明：雖然不捨，仍須做出決定

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北西華飯店將走入歷史。圖／台北西華飯店提供
台北西華飯店將走入歷史。圖／台北西華飯店提供

台北西華飯店確定將於明年2月15日熄燈，今早首度發出公開聲明，證實因危老條例申請核准，決定結束營運。聲明指出，「西華飯店依據都市危險及老舊建築物加速重建條例，已申請重建計畫核准，加上疫情尚未明朗、邊境未開，雖然不捨，仍然必須做出決定，預計農曆過年之後，於2022年2月15日將營運劃下句點。相關細節正在研議中。」

聲明指出，「回顧32年美好時光，感謝有各位跟著西華一同成長、寫下各種美好回憶，也感謝曾經陪伴西華創造歷史的一萬兩千位同事們。西華歷年來曾接待舉世聞名的國際政要、巨星，並曾與世界級頂尖名廚團隊攜手合作，呈獻了許多精彩絕倫的客座活動，最重要的是曾為每一位踏入西華的賓客，獻上發自內心的熱誠服務。這些點滴，西華團隊將永遠銘記心頭、永遠為身為西華團隊的一員感到驕傲。西華的服務精神，將會在同集團的台北萬豪酒店延續，持續為喜愛我們的朋友們服務。

如有任何未使用之餐券、住宿券，請來電西華飯店(02)2718-1188，將由專人服務處理。」

疫情延續兩年，至今海外旅客進不來，都會飯店確實經營得辛苦，也因此，台北市透過危老和都更改建的建物越來越多，包含國賓、華國、六福客棧、台北馥敦飯店等，都是看中飯店地理位置佳，以及高額容積獎勵。

據了解，西華集團「起家厝」台北西華飯店，已取得40％容積獎勵，順利達到危老容獎天花板上限。雖然剛砸重金翻修，但疫情看不到盡頭，因此只能忍痛說再見。

西華飯店以服務細膩著稱，許多政要名人指名入住。圖／台北西華飯店提供
西華飯店以服務細膩著稱，許多政要名人指名入住。圖／台北西華飯店提供

疫情 住宿券 酒店

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