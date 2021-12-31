「不知道何時趨緩？」農委會釋出搗碎糙米、玉米因應

飼料價格高漲，農委會年底協調台糖釋出庫存進口玉米，同時釋出搗碎稻米，但仍不足以解決目前困境。

中部某豬農說，現在玉米現貨供應幾乎一天一價，由供應商限量供應，他舉例，如果今天想要採購5公噸飼料玉米，實際上供應商只給2公噸，若要再多買，明天請早，「價格就又不一樣啦」，「不知道什麼時候才會趨緩」，說明現階段業界採購的困境。

根據農委會推估，由這5年的海關進口資料統計，飼料用玉米平年進口4.5.3萬公噸，平均每個月，國內使用33.8萬公噸，雖然有疫情影響、海運、塞港等問題，今年進口量，其實與往年差不多；國內玉米現貨庫存一個月，到12月底只有12.5萬公噸沒有提領，因此推估國內玉米供應尚足使用。

國內每年1月至5月是國產硬質玉米產季，耕種面積1.2萬公頃，推估可以供應7.2萬公噸。但日前農委會副主委黃金城表示，國內硬質玉米產量仍小，全數產出都投入仍不足因應國內畜牧業者需求，但認為國際進口價格應不會再攀升。

農委會表示，從11月起釋出搗碎糙米，目前分批標售14.4萬公噸，另外針對自配戶（自己調配飼料）再專案釋出2萬公噸，第1批6000公噸月份會撥完，可以燒舒緩春節前飼料價格上漲壓力；另外，台糖到1月底止，釋出庫存玉米4000公噸，以充裕國內玉米現貨供應量。