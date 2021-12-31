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「如搶演唱會門票」排到現賺5萬 釋飼料玉米豬農搶翻

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會在年底協調台糖釋出阿根廷進口玉米，養豬業者搶翻天。本報資料照片
農委會在年底協調台糖釋出阿根廷進口玉米，養豬業者搶翻天。本報資料照片

飼料價格高漲，畜牧業生產成本增加，農委會在年底協調台糖釋出阿根廷進口玉米，養豬業者搶翻天，業者一旦列入登記名單內，至少現賺飼料費5萬元，宛如搶演唱會門票，是畜牧業界的股票抽抽樂。

根據中央畜產會資料，玉米粒每公斤14.5元，黃豆粉16.7元。玉米進口量109年月平均36.1萬噸，110年月平均36.2萬噸；玉米現貨近一年來，從每公斤7.9元上漲到14.5元；而玉米占養豬飼料配方7成。

根據中央畜產會資料，協調台糖專案釋出4000公噸，分為兩階段，一階段釋出2000公噸，每畜牧場僅限申請1次，以25公噸（1台）為單位，共計供應80家畜牧場；基於公平原則，第一階段已經在12月24日上午9時開放傳真登記，依照傳真機收件時間優先順序為準，短短1小時40分鐘，立刻登記額滿。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，「跟人家抽股票、搶演唱會門票一樣」，一階段2000公噸阿根廷玉米，每公斤約13.5元，對照現階段進口飼料玉米現貨的價格，約有2元的價差，每一戶可申購25公噸，約有5萬元價差，減少生產成本，一梯次有80場畜牧場可登記申購。

也有養豬戶表示，根據規模推估，若是飼養500頭母豬的一貫場養豬場，25噸飼料玉米可以吃5天，用完還是要面對搶飼料、買玉米的困境，雖然杯水車薪，但不無小補。

牧場 演唱會 阿根廷

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