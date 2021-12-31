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迎跨年車潮將湧現！ 全台易塞路段看這

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迎跨年車潮將湧現！ 全台易塞路段看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天是元旦連續假期的第一天，公路總局說，預估今返鄉及前往參與活動車潮將湧現，部分銜接國道、地區性主要幹道及旅遊觀光景點路段預估將有車多或壅塞情形。示意圖。本報資料照片
今天是元旦連續假期的第一天，公路總局說，預估今返鄉及前往參與活動車潮將湧現，部分銜接國道、地區性主要幹道及旅遊觀光景點路段預估將有車多或壅塞情形。示意圖。本報資料照片

今天是元旦連續假期第一天，交通部公路總局說，由於今轄管省道周邊各地方政府皆規畫舉辦跨年晚會活動，預估今返鄉及前往參與活動車潮將湧現，部分銜接國道、地區性主要幹道及旅遊觀光景點路段預估將有車多或壅塞情形。

公總說，車多部分包含北部地區台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台61線鳳鼻~香山路段、台64線接國3中和交流道路段、台65線接國3土城交流道路段。

中部地區則是台3線苗栗大湖、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊、台61線竹南及龍井~伸港路段、台74線快官~成功及大里二~霧峰路段。

至於南部地區，台1線水底寮~楓港路段、台9線南迴公路草埔及麻里巴橋路段、台18線接國3中埔交流道路段、台26線墾丁路段、台86線接國3關廟交流道、台88線五甲~鳳山路段；東部地區台9線礁溪路段及蘇花改路段等車多。

公總說，昨下午起台64線中和路段、台65線土城路段、台86線關廟路段、台88線鳳山~五甲路段有車多或壅塞情形，其餘省道路段車流順暢。為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛7906班次，疏運14萬3744人；東部國道客運路線共計行駛1539班次，疏運2萬9059人。

國道客運 跨年晚會 淡水

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