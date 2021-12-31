神回顧／小黃卡曬起來！2021年20大防疫新現象你融入了嗎？

疫情間默默變遷的日常場景

自從新冠肺炎疫情爆發，全球社會、經濟、民生各方面皆遭遇重大衝擊，歷時兩年後的現在，基於病毒將「流感化」：不斷變種且成為長期存在的傳染病這樣的共識下，世界各國面對疫情的政策與輿情重點已從恐懼防堵轉為控制、與之和平共處，也因此，這段時間內誕生出了許多疫情期間獨有的新現象，漸漸融入了人們的生活當中。

身在台灣的你，是否也不知不覺對這些防疫生活中的小習慣習以為常了呢？今天就透過《DailyView網路溫度計》用《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起回顧2021年在網路上崛起的二十大防疫新現象，了解這場疫情是如何深入改變了你我的日常風景。

Image Source：facebook／吉那圈咖啡

No.19 各花色口罩推陳出新

鑒於肺炎病毒能透過飛沫等途徑傳播，戴口罩成為防疫的重點措施。在疫情爆發初期，人們專注於搶購作為必需品的「醫療級」口罩，無心在意僅有藍、綠色等基本選擇，但隨著後續口罩供應量能逐漸補齊，大家意識到口罩將長期成為自己的新「顏面」後，注意力開始轉向口罩作為整體穿搭一部分、具有時尚意義的配件角色，一時之間各種色系、圖樣、款式推陳出新，甚至出現專賣店，造就新一波「快時尚」風潮。

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No.15 分享自炊料理照

還記得那段天天自己煮飯的日子嗎？今年五月起，疫情一度轉為嚴峻，政府將警戒等級提升至第三級，在餐飲店禁止內用的情況下，民生最重要的飲食情境回歸到居家場域，都市裡廣大的外食族都回到了自家餐桌吃飯，同時在社群平台上，也興起一波分享自炊料理的風潮，不論是露兩手深藏已久的傳家味道、分享手路菜食譜或是紀錄料理新手的習廚之路，可以看見人們因疫情苦中作樂、意外收穫生活新情趣的一面。

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No.14 化口罩妝

疫情間出門一律必須戴上口罩，由於臉部口鼻及大部分肌膚都被遮掩，消費者對唇膏或唇部保養品的需求下降，相對之下，足以表現整體妝容的焦點移動到了眼部，重視眼妝表現的「口罩妝」於是開始蔚為流行，在帶動眼線、眉筆、睫毛膏等產品成長的同時，口罩妝強調的自然底妝感，也令面膜、機能水、精華液等基礎保養品躍上熱議話題，另外為了保持配戴口罩後不脫妝，定妝噴霧與控油蜜粉更成為選購重點。

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No.8 提醒戴口罩

疫情爆發持續了兩年，防疫概念已經慢慢深入多數人的生活，但以社會整體來說，要熟悉一項新制度，或許仍須持續一段時間的過度週期。口罩戴好戴滿是全球防止新冠肺炎傳染應盡的基本舉措，不過基於文化、習慣等因素，並非所有人都能時刻遵守。在台灣，出入商店等公共場合時，常聽見店員義務性地提醒顧客將口罩戴上、戴好，近期卻也因此引發幾起涉及安危的社會事件，激起大眾再度反思自由與公益之界線的同時，網友們也自發聲援起這些盡職的店員與警衛人員，向他們道聲『辛苦了！』

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No.6 每天都要看疫情記者會

說到台灣人防疫的最高生活指導，由疫情指揮中心召開、每天下午兩點鐘的記者會是許多民眾、媒體固定關注的權威來源。疫情嚴峻時，直播開頭固定的『今天本土有X例、境外X例』確診數統計總是牽動著大眾的緊張神經、紛紛上網集氣希望「加零」持續，此外，疫苗施打時程、警戒細則發布也是大家留意的焦點。從疫情爆發初期，持續不間斷地傳達著穩定的政府力量，也抬高了主持人—陳時中指揮官的聲望，儘管近期因疫情趨緩，宣布停止召開假日記者會，仍已在台灣人心目中留下了深刻的可靠印象。

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No.5 曬疫苗黃卡

等了好久，終於打到疫苗！你也有在接種疫苗後興奮地拍下小黃卡上傳社群平台「報平安」嗎？台灣的第二劑疫苗覆蓋率在今年12月時已突破六成，不過回顧年初剛開放疫苗施打時，由於稀缺性讓民眾等得焦急難耐，讓終於登記打到疫苗的人都忍不住拍下俗稱小黃卡的「疫苗接種紀錄卡」到社群上PO文或限動分享，令社群吹起一陣曬卡風潮，甚至各廠牌疫苗施打後的感受回報、不適症狀預防方法等文體也流行一時。

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No.4 常常叫外送

對於許多忙碌的現代人來說，居家防疫期間，解決吃的需求是一大挑戰，因為沒有時間餐餐自理，叫外送於是變成一個普遍的選擇，只需動動手指就可以點到想吃的餐點，或是發掘不曾注意過的餐廳、菜色。飲食的硬需求讓外送服務成為「宅經濟」崛起的一大主軸，外送平台因應防疫推出的「零接觸送餐」等服務，更使得消費者間發展出許多新奇別緻的取餐創意，也意外造就疫情時代裡，日常生活的有趣場景。

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No.3 養成居家工作習慣

疫情下，受惠於通訊科技進步，全球有不少公司驚奇地發現，原來在家工作是可行的！台灣許多本土企業，在今年疫情三級警戒時，緊急跟上外商腳步，宣布居家上班（WFH）政策，對於員工來說，能夠享有較彈性的工時及穿著自由，也能大幅節省通勤成本，確實吸引力十足，但考量資方重視員工出席率的管理文化，若疫情過後，勞工想要在台灣繼續實現永久／半永久的居家工作，仍有好一段談判磨合期需要走。

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No.2 出門就要實聯制

『幫我實聯制一下！』這段防疫的日子裡，大家進入百貨公司、遊樂園區等公共區域前，一定都曾在門口聽過類似的提醒，今年五月政府發布的「簡訊實聯制」，透過手機掃取店家二維碼，便能傳送記名訊息到1922防疫專線，省去了紙筆登記的麻煩。幾個月的時間下來，在進門前，先找找QR Code貼在哪裡，已經成為反射般的群體習慣，若剛好沒帶手機，也有人發展出「+X」登記大法，一次搞定一群人的記名。

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image source: DailyView網路溫度計

No.1 感謝捐贈疫苗國家

疫情初期曾被封為防疫模範生的台灣，在今年中旬爆發大規模本土社區感染，加諸疫苗購買進度卡關，使得社會防疫信心一度低落，直至六月起日本、美國先後宣布捐贈AZ、莫德納疫苗給台灣，歐洲的立陶宛、波蘭、斯洛伐克與捷克也驚喜跟進捐贈行列後，台灣的接種規模才逐漸穩步上軌道，國際間的的友好不僅感動了台灣網友，自發性在國外購買致謝廣告、換上感謝各國的社群大頭貼，更為外交打了一劑強心針。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月01日至2021年12月22日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『防疫新現象』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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