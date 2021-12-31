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這些品牌你唸對了嗎？奇葩唸法笑爆網友：跪求廠商改名

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圖／網路溫度計
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文／姜雅馨

許多品牌都會設計獨特LOGO或商品名稱，除了方便消費者辨識，也能和其他品牌有所區別，象徵品牌的核心價值，不過若是把品牌名稱唸錯，恐怕會鬧成笑話。近日就有網友在臉書分享「Costco最容易唸錯名字的零食」，掀起近千位網友留言討論，以下為你整理三個網友分享容易搞混的品牌名稱。

(1)纖三薯

有女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享媽媽因為喜歡吃零食，日前便拜託原PO幫忙到好市多購買「薯餅三兄弟」，原PO聽完後納悶表示「你說薯三纖嗎？」，媽媽點頭示意。結果原PO跑到賣場後才驚覺包裝上寫的是「纖三薯」而非「薯三纖」，也讓原PO哭笑不得，「不知道為什麼跟我媽講的時候就唸成薯三纖，然後她還知道我講的是什麼？有人也唸錯嗎？」

纖三薯

image source:Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說

網友留言「原來大家都念薯三纖耶！那我就安心了」、「我也念薯三纖，好好吃、耍廢必備」、「唸錯+1」、「我都說韓吉餅」、「三纖薯也蠻順的」，另有人笑回「這一批標籤是不是印反？」、「我都唸『數到三千』」、「中文字的奧妙之處就是在於錯序了也不影響閱讀」。

網友對「纖三薯」留言

image source:Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說

(2)合作金庫

日前有網友在Dcard上以「有人聽過合伯金庫嗎？」為題，表示自己從很久以前都以為有這間銀行，直到要去領錢時，發現繞了十分鐘仍沒看到「合伯金庫」，後來拿出導航並核對提款卡上的銀行名稱，才恍然大悟發現自己要找的銀行是「合作金庫」，解開多年對「合伯金庫」的深大誤會。

合作金庫LOGO

image source:Dcard

網友回應「正確是合作金庫，但那個字體根本是合伯金庫」、「仔細一看才發現真的滿像伯的」、「小時候還以為是招牌沒印好」、「上次才因為這個被女友笑」、「沒事，我都念哈伯」，也有人解釋「看一看下面的英文就知道不是合伯了」、「那個是書法裡的隸書，隸書的作都是這樣寫的」。

網友誤認「合作金庫」為「合伯金庫」

image source:Dcard

(3)珍煮丹

有男網友去珍煮丹購買黑糖珍珠鮮奶，在等待飲料的同時恰巧聽到路人對話內容，其中一位女生表示上次聽到同事說要去買珍煮丹，便向友人調侃「我還一個打十個咧」，結果另名友人告知飲料店名稱真的叫作珍煮丹，她遲疑片刻反應「不是叫珍煮母嗎？」，友人則傻眼回覆「他是珍煮丹，妳才是珍煮母」。

珍煮丹LOGO

image source:Facebook／珍煮丹

網友也熱烈留言「能馬上想到打十個也是不容易」、「我看成跨煮母...」、「我怎麼順口就唸成林祖嬤...」、「我也看成珍煮母」，另有人分享其他常念錯的品牌名稱，「我以前把自在軒看成白玉軒」、「蝦味先長得很像蝦味光」、「我都把大苑子看大宛子」、「我之前都把茶湯會看成榮湯會」。

網友把「珍煮丹」喊成「珍煮母」

image source:Dcard

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