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不斷更新／國3往國5回堵3.5公里 注意國道6大地雷路段

聯合報 / 記者曹悅華董俞佳邱瓊玉／台北即時報導
北部今天路況預報。圖／取自高速公路局網站
北部今天路況預報。圖／取自高速公路局網站

（8:50更新）

今天是元旦連續假期第一天，高速公路局說，今天0-5時平均交通量為7.7百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的2.2倍；預估今天交通量為111百萬車公里。

今天凌晨1時20分在國道1號南向259.4公里處，發生2輛大貨車及4輛小客車交通事故。

目前全國道路況皆大致正常，高公局說，截至上午8時，交通量為19.3百萬車公里。今天上午8時30分，國3（木柵）往國5南下回堵3.5公里。

高公局說，預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰系統；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

今天相關疏導措施包括： 6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

昨天全日交通量為109.9百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.2倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.2倍。

高公局說，昨天下午西部國道車多路段為國1南向大華系統至汐止、汐止端至圓山、桃園至中壢，北向桃園至五股；國3南向新店至土城，北向名間至南投；國5車多路段為南向石碇至坪林。至昨晚8時後陸續紓解。

南部今天路況預報。圖／取自高速公路局網站
南部今天路況預報。圖／取自高速公路局網站
中部今天路況預報。圖／取自高速公路局網站
中部今天路況預報。圖／取自高速公路局網站

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