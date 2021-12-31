影／蘇花改入口清晨回堵4公里到蘇澳市區 車流走走停停
元旦連假第一天，蘇花路廊南端入口的車流從清晨5點左右開始湧現車潮，最嚴重時一度回堵4公里到蘇澳市區，宜蘭警方加強車流疏導，預計到中午過後才會紓解。
元旦連假前往花東旅遊的遊客多，花蓮訂房情況佳，也使得一早經過宜蘭前往花蓮的車流在清晨開始大量增加，最嚴重時一度回堵到蘇澳市區及蘇澳新站，長達4公里，而目前是回堵到軍人公墓前大約3公里，塞車路段走走停停。
宜蘭警方一早就出動大批警力維持交通秩序，蘇澳分局交通組長李立平表示，今天預估中午過後車流才會逐漸舒緩，提醒請用路人在交通違規的情況下，請提高速限，若遇車多擁擠也請用路人要耐心等候。
3天連假期間，宜蘭警方將投入2600人次，加強聯外重要道路及熱門景點周邊的交通疏導，並預置交通快打警力，配合警政署規劃全國防制酒駕專案勤務，呼籲大家不要酒後開車。
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