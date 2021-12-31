EMU500型遭爆使用中國製劣質閘危害安全 台鐵急換廠商

前年台鐵普悠瑪號就曾在行駛中出現閘瓦（煞車皮）崩落、噴飛情形，嚴重影響行車安全。未料，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會昨爆出EMU500型電聯車亦時常出現閘瓦掉落、碎裂，甚至發生因積鐵嚴重導致閘瓦在行駛中磨耗車輪狀況，經查竟是「中國製劣質品」。

對此，台鐵表示，首批交貨8000片，正在進行賠補，同時向國內廠商緊急採購，若列車回來發現有問題就會立即更換閘瓦，未來招標也會朝向選擇性招標或最有利標，正研議剔除中國廠商產品。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會昨在臉書爆料，閘瓦出問題，不只出現在普悠瑪號上，EMU500型電聯車也有，嚴重的話，將導致列車無法煞住，危及行車安全。

協會說，由於閘瓦品質出問題，基層維修人員只好換上700型電聯車所使用的閘瓦，但司機又反應更換後，煞車力道明顯不足，只好再換回500型的劣質閘瓦。

協會說，經查，該批劣質閘瓦由合機電線電纜公司於去年12月得標，合機公司再向中國廠商購買廉價劣質品，導致問題連連。要求台鐵和交通部給社會及全體乘客一個交代。

協會還說，更離譜的是，該批中國大陸劣質閘瓦，在今年6月24日完成驗收；在不到兩個月的時間，台鐵趕在8月11日，辦理緊急採購5000個新閘瓦。 決標公告上清楚載明，就是因為中國劣質閘瓦的問題，無法改善，才因此辦理緊急採購。協會就質疑，既然這批閘瓦問題如此嚴重，為什麼還能完成驗收，台鐵把納稅人當冤大頭？

對此，台鐵今天深夜也緊急以6點回應。台鐵說，閘瓦採購係依規範以公開招標辦理，並限制其投標資格為「於截止投標日前五年內，完成與規範標的同性質或相當之採購契約……。」，決標後提送測試設備書面資料供審查。每批交貨之驗收標準包含外觀／尺寸、實驗室試驗、動態試驗，並於交貨時由該局用料單位抽樣辦理現車試驗，經測試及審查合格後辦理驗收。

台鐵說，立約商於驗收完成後，仍須依保固規定確認使用性能無虞及盡保固責任，包含閘瓦保證壽命、不得發生如剝離、破碎或嚴重積鐵等不良情形，並不得造成車輪踏面擦傷。

台鐵也說，閘瓦檢修為每日檢查，如發現前述情形立即更換新的閘瓦，以確保行車安全。

台鐵說，去年12月3日決標予合機電線電纜股份有限公司，今年5月24日交貨EMU500型用合成閘瓦8000塊，由嘉義機務段抽樣64塊後裝於EMU500型車上磨合約10到15天，待閘瓦與車輪磨合後檢查閘瓦無積鐵，剝離，龜裂及車輪踏面無異狀後始進行運轉緊急緊軔煞車距離測試，時速110公里施行緊急緊軔在600公尺內停止，判定合格，6月24日完成驗收。後經嘉義機務段較長期間使用時卻發現有合成閘瓦材料剝落及車輪踏面刮凹情形，8月11日嘉義機務段會同立約商辦理會勘，會勘結果因使用之320塊合成閘瓦，其中有剝落情形者計30塊，決議請立約商重新製交該批8000塊，依上述會勘結果於9月6日通知立約商賠補EMU500型用8000塊，並依據規範另索賠車輪鏇削費用共計28萬5921元。

台鐵說，為免立約商補賠重新製交品仍有不良率較高的情形，後續維修恐有斷料之虞，依據政府採購法向曾經製交且履約情形良好廠商辦理緊急採購，經比價程序，決標予長聚興企業有限公司。