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一張圖看各地元旦迎曙光 氣象局指這裡機率最高
元旦曙光天氣如何？中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局 」說，基隆北海岸、東半部及大台北地區見到曙光機率偏低；桃園以南見到曙光機率較高，尤其中南部高山見曙光機率更高。
氣象局說，最早日出時間，本島平地是屏東恆春龍坑明天上午6時35分，離島是台東蘭嶼的明天上午6時32分。
跨年夜到元旦清晨，無論在外參加跨年活動、欣賞煙火或是想看元旦第一道曙光、參加元旦升旗，因氣溫偏涼，要注意保暖。東半部有局部短暫雨，大台北也有零星降雨，在外活動記得攜帶雨具備用。
至於跨年夜在哪看煙火比較好？氣象局說，在煙火施放地點的上風處較佳，以台北101為例，今晚風向偏東風，在101的東側觀賞會比較好。
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