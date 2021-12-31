元旦連假首日人潮多 高鐵再開2南下列車全自由座

今天是元旦連假第一天。為加強服務元旦假期南下旅運需求，台灣高鐵公司稍早宣布，將於今上午及下午，自南港站加開兩班次南下停靠各站全車自由座列車（商務車廂除外）。包括南下8809車次，上午10時15分自南港站發車，中午12時50分抵達左營站。以及南下8819車次，下午3時15分自南港站發車，下午5時50分抵達左營站。

台灣高鐵說，旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

台灣高鐵說，旅客自進入車站即須佩戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食完畢須立即戴上口罩。