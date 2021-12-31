低溫下探11度！ 吳德榮指這些地方不利迎曙光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天、明晨受乾冷空氣影響，白天北台灣涼或冷、中南部舒適，早晚各地偏冷。西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率。

今天北部13至19度，中部11至25度，南部12至27度，東部13至25度。跨年夜至元旦晨，各地區的平地最低氣溫大約在13至15度；因強輻射冷卻，元旦清晨新竹以南至台南，部分平地氣溫仍可降至11度以下；戶外活動、應注意保暖。

他說，北海岸、東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動。

吳德榮說，明天上午起冷空氣減弱，氣溫略回升；西晴、東偶有局部短暫雨，明晚至周日另一小股東北季風影響，大台北亦有局部短暫雨的機率，北台灣偏涼，中南部舒適早晚涼。

他說，下周一至周三東北風減弱，天氣逐日漸升，西半部晴朗、晨間有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。