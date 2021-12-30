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護理師猝死疑過勞 護師工會：雙北護師壓力大嚴重流失

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
示意圖／ingimage
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網路上出現一則匿名貼文指出，「誰家醫院護理師一個月內在工作中昏倒送急診，一死一轉院，甚至醫院下達封口令」。經台灣護師醫療產業工會調查發現，這家醫院有3名護理師出現狀況，分別是一名內科病房護理師工作中突然頭暈想吐，送急診後發現顱內出血；又有一名洗腎室護理師工作中暈倒，送急診後宣告死亡；另外一名專科護理師下班回家被鄰居發現猝死在樓梯間。

「強烈懷疑這是護理師過勞引起的問題。」台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳說，今年5至7月本土疫情期間，雙北地區收治大量患者，經統計數據發現，這段時間新北市約流失100名護理師，台北市更多，高達250至320名護理師離職，留下來堅守崗位的護理師因人力不足，需要超時工作，心理壓力更大。經調查這3名護理師事發時間為，今年11月16日至12月18日，約在一個月左右陸續發生。

護師工會今年6月經問卷調查3717名護理師發現，高達37%壓力過大，已必須尋求精神專科醫師治療；32%為建議尋求心理諮商進行治療，僅16%感受壓力輕微，還可以負荷，另有15%是心理壓力已造成生活困擾，應疏導心理壓力，可見疫情期間護理師心理壓力均是十分沉重。

陳玉鳳說，依「職業安全衛生法」規定，雇主對輪班、夜間工作、長時間工作等異常工作負荷促發疾病的預防，應妥為規劃及採取必要之安全衛生措施。但在護理師心理壓力過大、精神緊張，容易誘發心血管疾病下，但卻未看到該醫院相對應的預防保護措施。

「非常誇張的是，該醫院不去改善護理師過勞及預防保護措施，而去辦祈福法會。」陳玉鳳說，不可能在一個月在同一家醫院的不同單位都發生類似的情形，且三名護理師年約38歲至52歲，年齡都還很輕，強烈懷疑護理師病情為過勞所致，呼籲院方應盡速改善護理師過勞及預防保護措施。

護理師 過勞

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