高鐵App買票方便卻「一堆人擠櫃檯」？ 內行揭3服務：只能排

元旦連假於明（31）日正式展開，緊接著春節也將到來，讓許多有出遊或返鄉安排的民眾，近期都為搶高鐵票下足功夫。不過對於「買高鐵票」的管道，有網友就表示，明明只要下載高鐵的App，就能用手機買好票後直接進站，既方便又迅速，無法理解為什麼一堆人仍然寧願排隊去櫃檯買。話題曝光後，不少內行人解釋原因，掀起討論。

原PO在PTT發文表示，自從高鐵推出App後，只要在手機上點選上下車地點、日期和時間，馬上就能買好車票，進站前也不用取票，只要點開QR Code掃一下就能搭車；除此之外，就算是臨時要搭車，來不及用手機買，每站也都設有自動售票機，且通常沒什麼人排隊，只要動手點一點就完成。

然而即便如此，原PO說，每次搭高鐵時，總是看見有一大堆人等著排櫃檯，甚至排隊人潮經常都多到得繞3、4圈，讓他不解直呼「如果說長輩不會操作就算了，很多年輕一點的也去排，難道櫃檯買是比較便宜是不是？」

文章曝光後，不少人點出排櫃檯的原因，包含快速退換票、挑選位置以及買優惠票，留言「超商取票後想退換票要去櫃檯啊」、「大部分都是要換票的」、「退換票比起自己操作，問櫃檯通常最快」、「想挑位置不行嗎」、「我之前帶寶寶想坐5號車廂，跟台鐵親子車廂一樣，就要排隊去櫃檯換才行」、「有想坐的位子可以問櫃檯」、「優惠票只能跑櫃檯，不知道這點的你是幸運兒」。

事實上，根據高鐵官網說明，高鐵票可在車站臨櫃窗口、高鐵網站以及高鐵App購買。若乘客欲辦理變更車票，對號座最晚可在列車出發前30分鐘攜帶票券至窗口辦理，首次變更免收手續費，退票則每張收取20元；優惠票部分，凡購買敬老或愛心票者，需至櫃檯或與超商出示證明後付款與取票；挑選位置部分，透過App購買一般票僅可選擇座位偏好「靠窗」或「走道」，買商務票則可自行挑選位子，透過臨櫃購票則可自行詢問櫃檯人員剩餘座位。