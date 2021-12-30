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消除性別歧視 勞動部擬刪切除子宮失能給付年齡限制

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

勞動部今預告修正「勞工保險失能給付標準第3條附表」，因應婦團多年訴求，將因傷病割除子宮的45歲年齡限制拿掉，並將失能等級從現行11等級修正為12等級。若以月投保薪資45800元計算，失能給付天數100天，等於切除子宮的女性將獲15.2萬的失能給付。勞動部預估，新規定上路後，生殖器失能給付件數將增至9000件，並新增4.6億的給付金額。

勞保失能給付依據失能程度依照精神、眼、胸腹部臟器、軀幹、頭臉頸、上肢、上肢等部分計分，其中的「生殖器遺存顯著失能」 規定女性必須未滿45歲，因傷病割除兩側卵巢或子宮，或因放射線或化學治療，致不能生育者才具請領資格，但男性卻沒有年齡限制。

多年來，針對只有女性生育失能給付有年齡限制，遭外界批評為性別歧視，過去就曾有立委提案刪除年齡，行政院性平處也據婦女一切形式歧視公約(CEDAW)檢視，認為該規定違反CEDAW精神，要求勞動部提出修正草案。

勞動部勞動保險司司長陳美女表示，這次順應婦團多年來訴求，刪除因傷病割除子宮的年齡限制，並參考日本勞動者災害補償保險障害等級表做法，改以身體損傷程度區別失能等級，將因傷病割除子宮、因瘢痕致陰道口窄狹陰莖不可能插入、陰莖大部分缺損或瘢痕等畸形的失能等級從現行的第11級修正為第12級，並新增喪失單側睪丸或割除單側卵巢為第13級。

若以勞保月投保薪資45800元計算，往後切除子宮，將可獲15.2萬元的失能給付。若切除單側睪丸或卵巢，則可領9.1萬元失能給付。

陳美女說，根據統計，每年約有4800件的生殖器失能給付件數，修正後，預估將新增4200到9000件，並增加4.6億元的給付支出。

子宮 勞動部

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